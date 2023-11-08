七旬父與子爭執揮刀斬至見骨　官稱若知子有強迫症或可免　囚4年

有嚴重抑鬱的七旬父，去年因瑣事和同住的兒子口角，期間取菜刀斬兒子的頭和雙手等，令對方多處骨折，前額和手肘的傷口更深至骨骼，而兒子事後亦被診斷患有強迫症。七旬父承認有意圖傷人罪，法官今(8日)在高等法院判刑時，若兒子及早被診斷出患有強迫症，七旬父或可明白兒子的怪異行為，本案亦可能避免。經考慮後，法官最終判處七旬父監禁4年。



子撞到電視機而爭執

被告余君民，74歲。案情指，被告、妻子和兒子(案發時39歲)同住涉案屯門山景邨單位。被告和兒子關係一向欠佳，常為小事口角。於2022年4月24日早上，兒子拉開櫃門，意外撞到電視機，遭被告指責。兩人因此口角，盛怒的被告一度取凳，遭兒子奪去。兩人糾纏至廚房，被告取菜刀斬兒子的左臂，兒子則用右手擋格，最終右手和前額亦中刀。

兒子多處骨折前額裂傷深至骨骼

被告妻子報警後，兒子被送院救治，當時他多處骨折，前額和手肘的裂傷則深至骨骼。他留醫10天後出院。此外，被告被捕後承認犯案。

被告中風後變得易怒

法官判刑時透露，被告於2012年中風後，變得易怒。因兒子的怪異行為，兩人常有爭執。他在案發前聽到聲音，要他追斬兒子。根據精神科醫生事後的診斷，被告案發時患有嚴重抑鬱。此外，裁判官去年亦有替被告索取精神科報告，建議判被告醫院令3個月。上月索取的精神科報告，則不再建議強制入院治療。

兒子被診斷有強迫症及自閉症症狀

被告的兒子案發後被診斷有強迫症和有自閉症症狀，經治療後情況已見改善，並已減少洗手。

若知子有病或能理解其行為

法官指，被告因精神問題犯案，與其本身性格不符。若能在案發被診斷其子患有強迫症，被告或可明白兒子的怪異行為，本案或能避免。此外，就辯方指兒子已原諒被告，法官根據報告說法，兒子只是不埋怨被告，不認為是原諒。法官經考慮後判被告監禁4年。

案件編號：HCCC181/2023