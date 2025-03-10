Deliveroo戶戶送撤出香港｜外賣員不驚訝：冇乜單　KeeTa好賺好多

戶戶送Deliveroo今日（10日）公布，決定撤出香港市場，平台運行至4月7日後停運。Foodpanda接手部份資產及業務，宣佈戶戶送會員可以領取6個月pandapro免費會籍。



有外賣員對戶戶送結業毫不驚訝，認為是「遲早嘅事」。他說戶戶送訂單量遠較Foodpanda、美團KeeTa少，每張單的酬勞亦較其餘兩個平台低。他指KeeTa「好賺好多」，每月可賺取1至2萬元，在Foodpanda賺約1萬元，而戶戶送僅約一千元。



李先生從事外賣約6年，近期較常接KeeTa的外賣訂單。（受訪者提供）

外賣員：唔驚訝，本身都覺得遲早執

李先生從事外賣員近6年，首先成為Foodpand的外賣電單車騎手，其後加入戶戶送。他主要在葵涌工作，他說戶戶送最風光的日子是在2020及2021年疫情期間，他曾賺取時薪超過200元。

疫情過後，加上美團KeeTa攻港，李先生說戶戶送的單量愈來愈少，因此對其撤出香港「唔驚訝，本身都覺得遲早執」。平日的中午及非繁忙時間，每小時僅得一、兩張單，每張單酬勞約30至40元，而KeeTa每小時至少有3張，Foodpanda則有兩張。周日晚上的情況較好，每接一張戶戶送訂單可賺60元，價錢較其他兩個平台的48至58元高。

有外員指Deliveroo近年訂單偏少。（資料圖片）

每月KeeTa訂單可賺2萬元 戶戶送僅1千

不過不少戶戶送的訂單，餐廳與目的地的距離較遠，例如要由葵芳送到青衣，對李先生般的車手而言不方便，於是他漸漸側重使用其他兩個平台。

對比KeeTa，李先生說勝在訂單量是3個平台之中最多，平均每張訂單可獲3至40元，加上路程較短，對車手而言較划算。現時李先生在KeeTa平台接單，每月可賺1至2萬元，在Foodpanda上賺約1萬元，在戶戶送平台上僅得約1,000元。

黃先生：KeeTa攻港後戶戶送訂單減

外送員黃先生指，自從KeeTa政港後，戶戶送訂單明顯減少。他說戶戶送會令他收入減少：「雖然唔係好多，但都有一部分收入喺嗰度。」他指，現時外賣平台上長期有不少訂單，不論是取單還是派送的地點也很遠。他擔心戶戶送撤出香港，競爭者減少後，其他外賣平台會更肆無忌憚壓榨外送員。

去年調查指KeeTa訂單量佔44%

去年5月7日有機構調查顯示，美團KeeTa攻港1年，2024年3月訂單數量佔香港外賣市場約44%份額，躍居全港首位。foodpanda的市場份額則由此前的60%降至41.6%，Deliveroo最少，不足3成。