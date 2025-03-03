外賣員工傷｜男子追討補償被法庭拒絕　冀戶戶送放棄追28萬訟費

戶戶送尼泊爾裔外賣員Gurung三年前在上環送外賣期間發生交通意外，永久失去右手兩根手指的活動能力。他獲批逾15個月的病假，並獲戶戶送保險10萬元賠償。其後他再入稟法庭，向戶戶送追討僱員補償，法庭接納戶戶送以濫用程序為由，將他剔除訴訟。戶戶送更向Gurung追討逾28萬元訟費，他稱感到無助，希望對方免收訟費。



外賣員權益關注組指，戶戶送索取巨額訟費是欺壓工傷外賣員，要求對方停止。戶戶送香港區發言人則指不會就個別個案作出評論。



3年前，尼泊爾裔戶戶送外賣員Gurung（左五）在上環送外賣期間發生交通意外，令他永久失去右手兩根手指的活動能力。（外賣員權益關注組提供圖片）

送外賣時被禍輕型貨車撞倒 右手兩手指永久失去活動能力

今年48歲的Gurung，4年前成為戶戶送全職外賣員，每日送25至30單外賣，日薪約1,800元，以養起妻子及在尼泊爾的家庭。2022年2月，Gurung在上環送外賣時，被一輛輕型貨車撞倒，導致他右邊鎖骨骨折，右手兩根手指更永久失去活動能力。醫生向他批出15個半月的病假，平台則向他批出10萬元賠償，以應付日常和醫療開支。

事主向法院提出僱員補償訴訟 測試雙方是否具僱傭關係

之後他獲朋友介紹，有律師可以幫他追討工傷賠償，他便決定入稟區域法院，提出僱員補償訴訟，為全港首宗討論外賣員僱傭關係的區院案件。如法庭承認戶戶送及Gurung屬僱主僱員，則他至少可追回50萬元賠償。

指戶戶送以濫用程序為由入稟剔除訴訟 獲法庭接納

一年後，該名律師忽然稱不再代表Gurung處理案件，他最終在去年8月獨自應訊，才得悉戶戶送以濫用程序為由，入稟申請剔除他的訴訟。結果法官當日便宣布剔除訴訟，指Gurung以索償「纏繞和壓迫」戶戶送。

外賣員權益關注組指，戶戶送向Gurung索取訟費，是欺壓和恐嚇工傷勞工，促請對方停收訟費。

轉行做保安月薪1.3萬 稱無力負擔巨額訟費

去年11月，法庭判定Gurung跟戶戶送並非僱主僱員關係，撤銷其訴訟，更要求他向戶戶送支付28萬元訟費。

Gurung感到震驚和無助，意外後他因傷勢未復原，轉行做保安，月薪僅約1.3萬元，坦言無力負擔巨額訟費。另外，面對肩痛、手指麻痺等後遺症，Gurung感到身心俱疲。加上上訴成本太高，他無奈放棄，只希望戶戶送可以免收訟費。

關注組：雙方有僱主僱員關係 戶戶送：不會評論個別個案

外賣員權益關注組指，外賣平台透過應用程式評核外賣員工作表現，並決定其送單費用、分配到的訂單數目及獎金等，以監控外賣員，實際與僱主僱員關係無異，呼籲政府採取行動保護所有外賣員，讓他們獲得工傷賠償、工資保障及職業安全保障等所有勞工權益。關注組又指，戶戶送向Gurung索取訟費，是欺壓和恐嚇工傷勞工，促請對方停收訟費。

戶戶送香港區發言人表示，不會評論個別個案，平台一直視外賣員的安全為首要考慮，2018年10月起為所有外賣員提供上線期間及下線後一小時提供百分百免費保險保障。