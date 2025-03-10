Deliveroo戶戶送撤出香港｜foodpanda四招留客　Keeta即搶客

戶戶送（Deliveroo）將於今年4月7日後撤出香港，現有用戶及送遞員將被「導向」至foodpanda，而部份餐廳及生活百貨商戶，亦將進駐foodpanda。

目前戶戶送已在App提醒用戶日後可轉移至foodpanda訂購外賣，同時foodpanda也配合推出多個減價優惠，用戶只要在特定四種訂單中輸入優惠碼「PANDADEAL」，便可扣減最多100元。至於戶戶送的付費會員亦已妥善處理，將可免費成為半年pandapro計劃會員，價值534元。

美團旗下香港外賣平台Keeta也加入戰場，同日向新會員派發50元優惠券。用戶只要邀請朋友加入會員，不論是邀人及受邀人，都可獲得100至150元優惠券。



戶戶送（Deliveroo）3月10日宣布撤出香港後，foodpanda及Keeta即出招搶客。（廖雁雄攝）

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戶戶送現有用戶及送遞員將被「導向」至foodpanda

根據去年最新的市場數據，本港市佔率最高的兩間外賣平台，分別為foodpanda及Keeta，戶戶送已被擠至第三位。foodpanda母公司Delivery Hero SE今日公布，已與戶戶送簽署並達成協議。

根據該協議，戶戶送現有用戶及送遞員，將會被「導向」至foodpanda。至於部份餐廳及生活百貨商戶，亦將會進駐foodpanda。

戶戶送已在手機App提醒用戶，只要在foodpanda的訂單中輸入優惠碼「PANDADEAL」，即可節省高達150元。（APP截圖）

foodpanda母公司︰戶戶送合作商戶加入後可接觸更龐大顧客群

Delivery Hero又指，部份商戶早前只在戶戶送上架，估計在加入foodpanda後，將會接觸到更龐大的顧客群，進一步可協助他們長遠發展業務。

換言之，本港外賣界兩大巨頭達成合作，戶戶送部份合作商戶將會合併至foodpanda，並開展新一輪優惠戰，吸引戶戶送舊有客戶轉移至foodpanda。

優惠碼「PANDADEAL」提供四大優惠

不過戶戶送將如何「導向」用戶？目前戶戶送已在手機App提醒用戶，只要在foodpanda的訂單中輸入優惠碼「PANDADEAL」，即可節省高達150元，優惠有效期至今年5月31日，更附上foodpanda的連結。

截至今午4時半，若打開foodpanda的手機App，首頁已滿佈優惠碼「PANDADEAL」的優惠︰

．新客戶生活百貨訂單買滿240元，即減80元，每個帳戶最多換領1次。適用於pandamart 24小時網上超市及惠康等。



．指定餐廳外賣滿200元，即減100元，每個帳戶最多換領3次。疑適用於新上架餐廳，包括必勝客、譚仔三哥米線、齊柏林熱狗店等。



．指定餐廳外賣最多滿150元，即減75元，每個帳戶最多換領3次。適用餐廳包括牛奶冰室、百份百、意樂及CHICKEN FACTORY等。



．麥當勞外賣滿150元，即減75元（無提及最多換領次數），不適用於跨區送遞。



現有戶戶送付費用戶可獲foodpanda會籍。（APP截圖）

現有戶戶送付費用戶送半年foodpanda會籍 價值$534

至於已訂閱「Deliveroo Plus」（戶戶送Plus）服務的用戶將如何處理？戶戶送向訂閱用戶提出解決方案，只要加入foodpanda會員，並輸入特定的優惠碼，便可免費成為pandapro計劃會員，為期半年。

翻查foodpanda網頁，半年會員定價534元，訂閱後可獲得美食送遞、外賣自取及生活百貨等的獨家會員優惠。

Keeta推新會員優惠 邀請朋友也可獲$120優惠券

Keeta也不甘示弱加入爭奪戰，同日下午向新會員派發50元優惠券。而用戶只要邀請朋友加入會員，受邀人將獲發100元首單優惠券，並在完成首張訂單後，邀請人也可獲發120元優惠券。