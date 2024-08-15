戶戶送更新外賣員協議堵黑工　將禁用替代人送餐　加強身份驗證

近月執法部門屢有反非法勞工行動，警方曾表示已與外賣平台開會交流，敦促該些平台改善登記機制的漏洞，望從源頭堵截非法勞工。



《香港01》收到一封由外賣平台Deliveroo戶戶送發送給外賣員的信件，提到未來數星期將更新「外送專員供應商協議」，不再允許使用替代人，意味著往後戶戶送的外賣員不可以再託人送餐，只有身為帳戶持有人的外賣員方能送餐。



戶戶送香港區發言人指，一直與執法部門保持溝通，相關安排為進一步杜絕任何非法行為、以及保障外送專員的私隱。除上述調整，戶戶送亦將加強在外送專員應用程式中身份驗證的工作，確保帳戶使用者為帳戶持有人本人。



外賣平台戶戶向外賣員發信，稱將更新「外送專員供應商協議」，不再允許使用替代人，意味著外賣員往後不可再託人送餐，只有身為帳戶持有人的外賣員方能送餐。（資料圖片/歐嘉樂攝）

外賣平台戶戶送向其外賣員發信，提到為提高外賣員網絡的安全，並防止未經授權人士存取外賣員的帳戶，未來數星期將更新「外送專員供應商協議」，不再允許使用替代人。

以往戶戶送的外賣員，可讓其他人以替代人身份，使用其帳戶送外賣，這次更新，意味著往後不可以再託人送餐，只有身為帳戶持有人的外賣員方能送餐。

信中又表明，外賣員要在相關應用程式中接受新條款，才能繼續送餐。如外賣員現時有讓其他人使用其帳戶，則建議這班人設立自己的帳戶。

外賣平台戶戶向外賣員發信，稱將更新「外送專員供應商協議」，不再允許使用替代人，意味著外賣員往後不可再託人送餐，只有身為帳戶持有人的外賣員方能送餐。

《香港01》向外賣平台戶戶送查詢調整協議的原因，其香港區發言人指，一直與執法部門保持溝通，相關安排是為進一步杜絕任何非法行為、以及保障外送專員的私隱。除上述調整，戶戶送亦將加強在外送專員應用程式中身份驗證的工作，確保帳戶使用者為帳戶持有人本人。

戶戶送在回覆中也提到，會繼續就有關政策的重要性與外送專員作出溝通，並鼓勵他們舉報違規行為，以便展開調查及採取適當行動。

外賣員權益關注組成員Justine指，甚少聽到有戶戶送的外賣員使用替代人送餐，今日有聽到外賣員討論這件事，惟整體並無太大反應。她又指，相信戶戶送最初設計容讓帳戶持有人使用替代人，是想突顯其自僱、僅為「承包商、供應商」的身份，現時取消相關設計，反而突顯出外賣員與平台間的「僱傭關係」。

foodpanda香港回覆表示，絕不允許非法或違例工作，會不斷改善既有措施，務求更有效預防及打擊相關問題。（資料圖片/歐嘉樂攝）

至於其他外賣平台會否採取類似措施，foodpanda香港回覆表示，一直全力配合有關當局的調查和行動，及適時提供所需的資料，並重申絕不允許非法或違例工作，會不斷改善既有措施，務求更有效預防及打擊相關問題。

foodpanda也提到，現時送遞員不可外借戶口，須以真實身分開立及使用帳戶，及定時通過人面識別系統認證確認為送遞員本人，方能接收訂單。

KeeTa則表示，會密切留意並研究各項可行措施去杜絕非合法工作者在平台工作，保障合法工作者的工作權益。

KeeTa表示，會密切留意並研究各項可行措施去杜絕非合法工作者在平台工作，保障合法工作者的工作權益。。（資料圖片/張浩維攝）

入境處及警署上月接連有反非法勞工行動，其中警方在7月24日指，拘捕44名男子，當中37名非華裔黑工涉嫌利用他人的外賣平台帳戶送外賣，事件中借出帳戶的7人，同告被捕。

警方當時曾表示，已與外賣平台開會交流，獲對方承諾如發現外賣員有違法行為，有機會吊銷相關人士的資格。警方指，在會上也有敦促外賣平台改善登記機制的漏洞，希望從源頭堵截非法勞工。