Deliveroo戶戶送撤出香港｜外賣員揭3平台服務費　遠距離單差異大

外賣平台戶戶送Deliveroo今日（10日）公布將運行至4月7日，然後便撤出香港市場。有外賣員指，Deliveroo的薪酬是香港三個外賣平台之中最好，因爲會根據送單距離計算服務費，一張單最多可賺60元；相反，另一外賣平台Keeta即使是距離遠的單，最多也只有40元。不過Deliveroo可接單數，少於Keeta。



Deliveroo全由距離決定服務費

Deliveroo、Foodpanda及Keeta配送服務費均會因送遞距離而調整，但只有Deliveroo是100％由距離決定服務費，其餘兩個平台的服務費也會被其他因素，如步兵評分、是否準時等左右。根據兩位外賣員提供的資料，整理如下：

外賣員指Deliveroo服務費最高，其次為Foodpanda，Keeta最低。（廖雁雄攝）

Keeta來回元朗及洪水橋服務費只$40

其中一位受訪者梁先生嘆可惜，直言Deliveroo是三個平台之中最好的，因爲會根據送單距離計算合理價格，相反全港佔最多訂單的Keeta「價錢不合理」。他舉例指，Foodpanda的遠距離單不會超過2公里，但Keeta則會，若要來回元朗及洪水橋要約1小時，卻只得40元服務費。

梁先生說，Keeta剛推出時向餐廳收取的服務費很低，而外賣員幾乎每張單也有50元服務費，卻逐漸減成現在19至40元的價錢。

外賣員：Deliveroo多遠程單嚇走車手 Keeta多單兼屬短程

不過，另一位外賣員李先生則持相反意見，認為不少Deliveroo的訂單中，餐廳與目的地的距離較遠，例如要由葵芳送到青衣，對李先生般的車手而言不方便，於是他漸漸側重服務其他兩個平台。

李先生指，Keeta勝在訂單量是三個平台之中最多，加上路程較短，對車手而言較划算。