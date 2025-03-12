組織碎化技術Histotripsy是甚麼？一文看清如何治癌　無創滅腫瘤

李嘉誠基金會於去年8月向香港大學李嘉誠醫學院獲捐贈亞洲首部超聲波組織碎化技術儀器Histotripsy系統，至11月再先後向養和醫院、香港大學醫學院及香港中文大學醫學院各一部超聲波組織碎化技術儀器Histotripsy 2.0系統，李嘉誠當時曾透過預錄短片形容，該Histotripsy 2.0如一份「科技禮物」，能賦予社會希望和健康，治療成本低高效益。



中大醫學院影像及介入放射學系系主任高士進當時曾指出。「組織碎化技術」利用高強度超聲波破壞及液化目標腫瘤細胞，治療過程只是10至15分鐘，全程不會影響周邊的重要組織，亦毋須開刀，是一個安全、無創及高療效的治療方案，指「組織碎化技術正好為癌症治療提供手術以外的方法，讓患者可多一個選擇以針對地性消滅腫瘤。」



去年11月19日，中文大學醫學院在記者會上，播出李嘉誠與中大候任校長盧煜明對談。(夏家朗攝）

李嘉誠基金會於2024年11月19日向中文大學醫學院贈送亞洲首台組織碎化技術（Histotripsy）2.0系統。影像及介入放射學系系主任高士進（左）及外科學系系主任吳兆文講解Histotripsy技術如何治療肝癌患者，並分享早前中大威院團隊如何利用這技術完成肝癌治療個案。（夏家朗攝）

Histotripsy利用高強度超聲波精確破壞癌細胞

組織碎化技術Histotripsy是一種嶄新的無創技術，利用高強度超聲波精確破壞癌細胞，而不會損害周圍的健康組織。這項創新的專利技術利用超聲波瞄準癌細胞，在腫瘤內形成微氣泡。這些氣泡迅速膨脹和收縮，會產生衝擊波破壞和液化目標腫瘤細胞，其運作原理與使用超聲波加熱目標細胞組織的高強度聚焦超聲（HIFU）熱療有所不同。

整個治療過程不涉及切口或輻射，提供無痛、無疤、無血的體驗，亦不會有感染和轉移風險，與傳統消融、放療或手術相比，提供更有針對性和有效的肝癌治療。

李嘉誠基金會11月19日向中文大學醫學院贈送亞洲首台組織碎化技術（Histotripsy）2.0系統。(夏家朗攝)

2023年10月獲FDA批准

組織碎化技術Histotripsy自2023年10月獲得美國食品及藥物管理局（FDA）批准後，已有近400位患者在美國醫療機構接受這項治療，並取得良好療效，這標誌着癌症治療技術的重大突破。臨床數據顯示，接受治療的患者術後恢復良好，目標腫瘤未出現局部復發，亦沒有出現由治療方法引起的重大併發症，證實這項技術安全有效。

此外，最新研究發現，超聲波組織碎化治療可增強免疫協同效應及產生遠隔反應，抑制未經治療腫瘤區域的生長，為未來結合組織碎化技術與免疫治療應用奠定基礎。

專家：Histotripsy組織碎化治療無須開刀

去年8月27日，港大醫學院臨床醫學學院外科學系臨床教授陳智仁談及Histotripsy系統時表示：「外科切除一直是治療肝癌的標準療法，但由於腫瘤位置、大小，或因病人本身的肝臟疾病，並非所有患者都適合接受手術。因此，組織碎化治療無須開刀，可望成為外科切除以外的治療選擇，以無創方式進行肝癌治療。」他又預期組織碎化技術可提供安全有效的肝癌治療選擇，大幅縮小患者的腫瘤面積和體積，「且副作用很小」。

李嘉誠基金會11月19日向中文大學醫學院贈送亞洲首台組織碎化技術（Histotripsy）2.0系統，將於明年初開始使用，中大威院團隊將為共30名肝癌患者進行這個嶄新療法。（夏家朗攝）

組織碎化技術極具潛力應用於乳癌「局部定位治療」

近年醫學界的熱門話題是以「局部定位治療」(focal therapy)作乳癌的未來治療方向，為患者提供手術以外的治療方案，療有望適用於腫瘤體積較小、無淋巴擴散的早期乳癌患者。

中大醫學院影像及介入放射學系教授朱昭穎去年11月指出，組織碎化技術極具潛力應用於乳癌治療，她表示，亞洲及中國女性的乳腺密度較白種女性為高，傳統乳房X光造影未必能偵測微細的乳房腫瘤，但超聲波卻能做到這點，因此依靠超聲波來確定癌症位置的組織碎化技術對亞洲及中國女性尤其有優勢，為不適合接受手術或拒絕接受傳統乳房切除手術的患者提供多一個無創選擇。