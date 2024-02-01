李嘉誠基金會與歌劇院培育年輕歌唱家　可獲10萬元海外駐留

撰文：何瑞芬
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首屆「李嘉誠基金會暨香港歌劇院青年藝術家海外駐團獎學金」計劃今日（1日）公布，即日起至4月30日。將選拔6位具有潛質的年輕歌唱家接受李嘉誠基金會的贊助，進行為期三至五個月的短期海外駐留。完成培訓後，學員將會獲邀在香港歌劇院舉辦的媒體活動上表演，展現他們藝術才華，發展音樂事業。

李嘉誠基金會及香港歌劇院公布，獲選中的每位學員，可獲得獎學金港幣10萬元，以支付在海外培訓期間的費用，並有機會自行設計心目中的古典音樂研習之旅。歌劇藝術被認為是所有藝術媒介中最複雜的，海外駐團可以讓新晉藝術家接觸到新的文化角度，並透過個人體驗擴闊他們的視野，提升他們的聲樂和表演技巧，從而獲得更大的專業成就。

香港歌劇院主席郭永聰表示，很高興也很感激李嘉誠基金會，培育本地歌劇歌唱家。本計劃的評審團包括香港歌劇院藝術總監莫華倫、香港歌劇院主席郭永聰、著名女高音江樺及中文大學作曲系榮休教授陳偉光，音樂家和教育家陳永華教授也擔任本計劃的評委。

本計劃的時間表如下：

• 申請截止日期：2024 年 4 月 30 日

• 建議書審閱：2024 年 5 月中旬

• 聲樂試鏡與面試：2024 年 5 至 6 月

• 結果公佈：2024 年 6 月

資格：

• 香港居民 (持有效香港身份證者)；

• 30 歲或以下；和

• 任何學科的學位持有者 (申請人需提交有關證明)

提交詳情及要求：

• 個人履歷（音樂訓練和經驗為主）；

• 一頁紙的建議書，擬定短期海外駐留期間（最理想為 3-5 個月）的計劃，包括目標、活動計劃（例如：參加課程/大師班、試鏡或表演機會包括角色和/或合唱團、語言/措辭改進等）及預期結果；

• 一頁紙的行程預算案，包括交通、住宿、餐飲、課程/導師費或其他相關開支等。預算案沒有金額限制，申請人可任意製訂自己的計劃，但資助的金額將會以港幣 10 萬元為上限；

• 申請人提交建議書後，評審團將會決定入圍名單。入圍的申請人將被邀請參加聲樂試鏡和面試；

• 把申請文件電郵至 OHK-LKSF@operahongkong.org

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