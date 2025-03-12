商人涉迷暈3女子　事主指被告曾跪地道歉　指癖好源與妻房事不順

商人涉迷暈3名女子案今（12日）續審。被告妻子的前弟媳繼續供稱，被告曾解釋其癖好是源於他與妻子房事不順和壓力大等問題，前弟媳當時同情被告，故決定給予被告機會，一度沒有報警。



被告潘迪偉（43歲，商人），否認3項意圖使他人受損害、精神受創或惱怒而施用毒藥或其他殘害性物品或有害物品。控罪指他於2013年至2014年間，在廣播道柏苑某單位分別非法及惡意向3名女子施用催眠藥，意圖使她們受損害、精神受創或惱怒，3名女事主分別姓歐、姓何及姓周。

被告潘迪偉否認迷暈3女子。(陳曉欣攝)

被告妻感驚訝稱未察覺異常

被告妻子的前弟媳今續作供，指她曾在2015年7月1日與被告在Nu Skin於天后訓練中心見面，質問被告有關她喝水後頭暈一事。被告當時跪地痛哭向她道歉，斬釘切鐡指除了前弟媳沒有其他受害人。此外，前弟媳指被告妻子知悉被告涉下藥的事時表現驚訝，稱被告沒有異常行徑。

同情被告沒有報警

其後一次會面中，被告解釋其癖好是源於他與妻子房事不順和壓力大等問題，前弟媳當時同情被告，故決定給予被告機會，沒有報警。

前弟媳續稱，她後來得知有其他事主曾喝過被告提供的飲品後感頭暈，認為被告說謊，她遂決定與其他事主一同報警。

案件編號：DCCC 89/2024