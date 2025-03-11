商人涉迷暈3女子　第二事主指被告夫婦邀留宿　喝水後完全斷片

商人涉嫌在逾十年間向3女子下藥案續審，第二名女事主今（11日）在區域法院作供，她與被告夫婦在同一直銷公司工作，她是被告妻的「下線」。有次被告及其妻邀她到他們於九龍塘的住所留宿，她在套房沐浴後吹頭，被告拿水入來給她，並為她吹頭及按摩肩頸。惟她喝過水後「斷片」，醒來已是第二天。她曾問被告何事，被告說她太累。第二名女事主稱她多年後收到被告的道歉訊息，又得知疑有另兩名女「上線」有相同遭遇，最後決定報警。



被告潘迪偉（43歲，商人），否認3項意圖使他人受損害、精神受創或惱怒而施用毒藥或其他殘害性物品或有害物品。控罪指他於2013年至2014年間，在廣播道柏苑某單位分別非法及惡意向3名女子施用催眠藥，意圖使她們受損害、精神受創或惱怒，3名女事主分別姓歐、姓何及姓周。

被告潘迪偉在區域法院受審。(黃浩謙攝)

被告拿水入房並為何按摩肩頸

何姓女事主，亦即本案的第二名女事主供稱，她是澳門人，案發時任職 Nu Skin直銷公司的銷售員，她是被告妻子的「上線」，因而認識被告。在2013年的聖誕前夕某晚10時許，何與被告夫婦完成公司培訓後，獲邀到夫婦於九龍塘的單位休息。何在套房洗澡後，坐梳妝臺前吹頭。其後，被告帶了一杯水進入她的房間，並用美容儀為何按摩肩頸，當時被告妻子在洗澡。

喝水後完全斷片

何稱她喝過水後不省人事，並形容是：「完全斷咗片。」她醒來時已是翌日。何憶述，她當時躺在床上，感到頭暈，問被告發生何事，被告說何太累。

2019年接獲被告的道歉

及至2019年3月，被告發訊息向何道歉，表示：「之前嘅事對你造成傷害。」何認為被告指喝水後暈倒一事。其後，何獲兩名女「上線」告知，她們均曾喝過被告提供的水後暈倒，何不想更多人受害，遂於4月報警。

何在辯方盤問下承認，她在2013年曾在被告家中留宿3至4晚，直至她2015年懷孕後無再上過被告家，她亦從未試過與被告獨處一室。此外，有女同事曾向何透露懷疑遭被告拍下裸照。

案件編號：DCCC 89/2024