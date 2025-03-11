商人涉迷暈3女子　庭上播男聲錄音稱難自控　想滿足換衫的慾望

商人涉迷暈3名女子案今午（11日）續審。被告舅仔的前妻作供，她稱曾在被告家留宿時，喝過被告所斟的水，翌晨感到頭痛頭暈。庭上播放一段錄音，有男聲說：「我控制唔到我自己。」他又透露想滿足其換衫的慾望，並說：「我同佢換衫咋⋯⋯瞓喺佢側邊，同佢傾偈。」並否認曾性侵對方。有女聲質問：「一杯有安眠藥嘅水，點會搞錯畀我飲？」男聲說：「我真係搞錯。」



被告酙水放在廚房著飲用

被告妻子胞弟的前妻，今午被傳召作供，她稱2013至2014年時，有時在公司培訓課程上至夜深，曾到過被告潘迪偉（43歲）的家留宿2至3次。她憶述有一晚在被告家，當時只有她與被告在家，被告酙了兩杯水放在廚房，着她隨便喝用，她喝了其中一杯水後，翌晨獨自離開時感到頭痛和很辛苦，步履不穩，她以為是自己身體問題沒有深究。

被告潘迪偉否認迷暈3女子。(陳曉欣攝)

男聲哭過不停說不想傷害你們

該女證人又稱，她曾與被告在一房間會面並有錄音，庭上播放了一段錄音。一把男聲哭個不停說：「我唔想傷害你哋⋯⋯」他稱在網上見到「F2」安眠藥，又說：「我買咗之後有嗰種習慣……我冇諗過帶任何動機迷佢……」

透露想滿足換衫的慾望

男聲續稱，他將水放在廚房，掉轉給了她都不知，直至他半夜發現沒有藥效，才懷疑是否別人吃了他的藥。男聲又說：「我控制唔到我自己。」他又稱想滿足其換衫的慾望，又說：「我同佢換衫咋⋯⋯瞓喺佢側邊，同佢傾偈。」但否認曾性侵對方。

承認安眠孳無色無味

有女聲質問說：「一杯有安眠藥嘅水，點會搞錯比我飲？」男聲回答：「我真係搞錯。」又說：「我真係唔係特登架，你信我啦。」他又承認安眠藥無色無味。

被告潘迪偉（43歲，商人），否認3項意圖使他人受損害、精神受創或惱怒而施用毒藥或其他殘害性物品或有害物品。控罪指他於2013年至2014年間，在廣播道柏苑某單位分別非法及惡意向3名女子施用催眠藥，意圖使她們受損害、精神受創或惱怒，3名女事主分別姓歐、姓何及姓周。

案件編號：DCCC 89/2024