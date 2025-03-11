商人涉迷暈3女子 庭上播男聲錄音稱難自控 想滿足換衫的慾望
撰文：陳曉欣
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商人涉迷暈3名女子案今午（11日）續審。被告舅仔的前妻作供，她稱曾在被告家留宿時，喝過被告所斟的水，翌晨感到頭痛頭暈。庭上播放一段錄音，有男聲說：「我控制唔到我自己。」他又透露想滿足其換衫的慾望，並說：「我同佢換衫咋⋯⋯瞓喺佢側邊，同佢傾偈。」並否認曾性侵對方。有女聲質問：「一杯有安眠藥嘅水，點會搞錯畀我飲？」男聲說：「我真係搞錯。」
被告酙水放在廚房著飲用
被告妻子胞弟的前妻，今午被傳召作供，她稱2013至2014年時，有時在公司培訓課程上至夜深，曾到過被告潘迪偉（43歲）的家留宿2至3次。她憶述有一晚在被告家，當時只有她與被告在家，被告酙了兩杯水放在廚房，着她隨便喝用，她喝了其中一杯水後，翌晨獨自離開時感到頭痛和很辛苦，步履不穩，她以為是自己身體問題沒有深究。
男聲哭過不停說不想傷害你們
該女證人又稱，她曾與被告在一房間會面並有錄音，庭上播放了一段錄音。一把男聲哭個不停說：「我唔想傷害你哋⋯⋯」他稱在網上見到「F2」安眠藥，又說：「我買咗之後有嗰種習慣……我冇諗過帶任何動機迷佢……」
透露想滿足換衫的慾望
男聲續稱，他將水放在廚房，掉轉給了她都不知，直至他半夜發現沒有藥效，才懷疑是否別人吃了他的藥。男聲又說：「我控制唔到我自己。」他又稱想滿足其換衫的慾望，又說：「我同佢換衫咋⋯⋯瞓喺佢側邊，同佢傾偈。」但否認曾性侵對方。
承認安眠孳無色無味
有女聲質問說：「一杯有安眠藥嘅水，點會搞錯比我飲？」男聲回答：「我真係搞錯。」又說：「我真係唔係特登架，你信我啦。」他又承認安眠藥無色無味。
被告潘迪偉（43歲，商人），否認3項意圖使他人受損害、精神受創或惱怒而施用毒藥或其他殘害性物品或有害物品。控罪指他於2013年至2014年間，在廣播道柏苑某單位分別非法及惡意向3名女子施用催眠藥，意圖使她們受損害、精神受創或惱怒，3名女事主分別姓歐、姓何及姓周。
案件編號：DCCC 89/2024
商人涉十年間迷暈3女子 事主稱喝過被告蔘湯 洗澡時突失知覺商人涉迷暈3女子 第二事主指被告夫婦邀留宿 喝水後完全斷片牧師先後迷暈6男並非禮 包括吻腳趾臀部及口交 囚6年半法國人妻長年遭丈夫迷暈與51人強姦案 全國多地示威聲援受害者法國人妻遭丈夫長年迷暈兼數十人性侵拍片 形容自己像「垃圾袋」71歲翁迷暈老婆供72男性侵 人妻受害9年從不知 1原因揭心寒真相