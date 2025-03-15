央視春晚AI人形機械人到港　周日觀塘apm商場表演4場

2025年央視春晚上，一組人形機器人的舞姿和精準AI互動，引起關注，新鴻基地產旗艦商場觀塘apm今日（15日，星期六）及明日（16日，星期日）請來兩位春晚AI人工智能人形機械人，與一批小機器人演出「AI機械科技大匯演」，並與客人互動、陪伴購物等，率先演示未來AI科技融入購物體驗的可能性。大匯演明日中午12時、下午2時、4時及6時再次上映。



新地旗下商場上海ifc、 上海iapm及南京ifc早前已率先舉行AI機械科技表演活動，成為國內首批在零售場景引進AI科技的商場。適值香港apm今年20周年，新地以「AI機械科技大匯演」作為頭炮慶祝活動。

觀塘apm商場今日舉行「AI機械科技大匯演」，一對與2025年央視春晚表演的同類人形機器人耍太極。

大匯演包括由50個機械人及4隻機械狗於近千平方呎大舞台大跳大熱舞曲，另有20個機械人及2隻機械狗以趣味生動的表演與市民互動，展示的機械人舞蹈及太極表演；兩個人形機械人經過精心設計及編程後，更能擔任「AI機械人服務大使」，直接解答客人詢問，互動交流，並會擔任快閃店長，導引顧客前往合適的商戶，協助購物、幫助他們攜包取物。

兩個人形機械人經過精心設計及編程後，在觀塘apm商場擔任「AI機械人服務大使」。(商場提供圖片）

場內設有各式機械人示範足球運動、機械格鬥等，演示最新智能及機械動作的靈活性，而場內8支機械臂更會示範茶道、書法、棋藝切磋、物件分類及模仿真人複雜的手部動作等。

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新地執行董事郭基泓(左)與馮秀炎(右)與AI科技和機械人握手。

新地執行董事郭基泓在今日的啟動儀式上表示，AI科技和機械人發展已經成為趨勢，融入大家日常生活，apm透過趣味生動表演活動形式，將高階機械人及AI科技緊與社區緊密聯繫，令大家感受到高端科技唔再係遙不可及，而是近在咫尺。

他說，今日的活動正好說明新地透過行動推動香港創科發展，支持政府將香港發展成為「國際創新科技中心」，開放商場環境加強科技普及工作，具體支持相關科技大規模廣泛應用。

新地執行董事馮秀炎表示， 近日國內創新科技令全球讚嘆，人工智能發展成為受國策支持的關鍵產業。她又表示，將藉着20周年慶祝活動，密集式把盛事帶進社區，響應政府提振地區經濟的號召，包括運用商場二樓的戶外空間舉辦各式悠閒活動、與各界聯手舉行文化活動，並會大派2萬個周年慶福袋、憑消費換領20小時任泊證、聯手20間美食商戶推出周年優惠。