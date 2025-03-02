春晚同款機械人成「天價打工仔」　日租金飆至萬元仍一機難求

2025年央視春晚上，宇樹科技的H1和G1人形機器人憑藉流暢的舞姿和精準的AI互動，迅速成為關注焦點。如今，這股熱潮已從熒幕蔓延至現實，帶動人形機器人的租賃市場火爆，有商家的日租租金已飆漲近萬元，甚至有商家靠一台機器人租賃今年已收入超20萬元，絕對是「天價打工仔」。



綜合內媒報道，在社交媒體上向多位商家詢問租賃事宜，得到的回應幾乎一致：「檔期已滿」。這些商家所指的，正是宇樹G1人形機器人。

根據京東平台數據，G1機器人售價為9.9萬元，而更高端的H1售價則高達65萬元。由於H1價格昂貴，多數消費者將目光投向更具性價比的G1。官方介紹顯示，G1機器人身高1.3米，最大關節扭矩120N.m，能夠完成單腿跳躍、360度轉身等高難度動作，為租賃市場提供了豐富的應用場景。

許多商家開始提供人形機器人租賃服務。

浙江機器人租賃商金先生透露，租賃機器人的價格為日租1.5萬，他在春晚後迅速追加了4台G1機器人，並於大年初八開始接單，目前訂單已經排滿至4月初。「當初購買機器人花費的錢早已回本，現在幾乎每天都在外地參加活動。」金先生表示，目前的租賃市場火爆，涵蓋的業務範圍也在不斷拓展。

商家在提供機器人租賃時，通常會搭配專業操作員，確保機器人能夠在現場順利運行。除金先生外，一家杭州的租賃公司報價顯示，G1機器人租金為9000元/天，而操作員則需額外支付800元/天，服務包括機器人運輸、調試及現場保障等。根據租賃時間長短，價格還可協商優惠。有租賃商表示，目前，租用方主要以公司為主，參與企業展示、影視拍攝、科研教學等活動。

隨著租賃火熱，人形機器人開始在全國各地「打工」。從新店開業巡遊、科技展會站台，到學校編程教學、企業宣傳活動等等，更有婚慶公司嘗試用機器人擔任「司儀」，網民調侃：「未來婚禮伴郎團可能要換成機器人戰隊」。

浙江極克機器人科技公司總經理余建認為，今年春節這波機器人熱，讓機器人制造的關注度達到頂峰，中國的人工智能正在飛速發展，形勢持續向好。他曾在1月23日的朋友圈里就預見到這波熱潮：「以後土特產是機器人了！」

「不止企業對人形機器人感興趣，個人買家也多了起來。目前需求量比較大的人形機器人，既有自身功能，又有大模型，可以解決具體事務。隨著技術發展，也許5-10年內居家養老、搞衛生，機器人都能做了。」余建說。