確診大廈食肆｜大坑道18號兩歲童染疫　華心邨華冠樓六旬婦中招

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-03-21 22:49

新冠肺炎疫情持續，本港周日（21日）新增8宗個案。衞生防護中心晚上更新患者住址及行蹤，當中並無新上榜大廈或餐廳。不過，銅鑼灣大坑道18號、粉嶺華心邨華冠樓則再有人中招，分別涉及一名2歲女童和68歲老婦。

銅鑼灣大坑道18號至今已有三人染疫，最新的確診個案涉及一名2歲女童。（Google地圖截圖）

在周日新增的8宗個案中，有一宗是源頭不明的本地個案，亦有三宗與本地個案有流行病學關連。

大坑道18號兩歲女童中招

其中一名關連個案，涉及一名2歲女童（#11374），她並無病徵，住在銅鑼灣大坑道18號。翻查資料，該住址早前已有二人染疫，分別是一名38歲男子和33歲女子，前者是在中環匯豐總行27樓工作的電腦工程師（#11323），未知三人是否家人關係。

另一宗關連個案，患者是68歲女士（#11376），報稱住在粉嶺華心邨華冠樓，她在3月19日出現病徵。而早前一名36歲女患者亦報稱住在華冠樓。

粉嶺華心邨華冠樓再有確診個案。（房委會網站）

Ursus Fitness群組再添患者

另外，Ursus Fitness群組今天再新增一宗個案，涉及一名37歲女性（#11379），她並無病徵。整個群組共有142人染疫。

▼3月21日確診患者居住大廈及行蹤▼