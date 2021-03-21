復活節將至　酒吧業界料半數結業：不應將疫苗接種率與重開掛勾

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-03-21 18:34

政府放寬社交距離措施逾月，部分處所包括酒吧仍未重開，酒吧業界今日（21日）召開記者會，要求政府在復活節旺季前重開酒吧，否則全港1,400間持牌酒吧中，將有多達半數、即約700間結業。 香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁呼籲業界接種新冠疫苗，但強烈要求政府不要綑綁式將市民或業界的疫苗接種率，與酒吧重開掛勾。

酒吧業界今日（21日）召開記者會，要求政府在復活節旺季前重開酒吧，否則全港1,400間持牌酒吧中，將有多達半數、即約700間結業。（余俊亮攝）

梁立仁表示，酒吧自去年11月第四波疫情起，停業至今超過四個月，早前透過聯會統計，已有200多間酒吧結業。他指，酒吧業由去年復活節起不時停開或受限，業界相當艱難，要求政府在復活節旺季前允許酒吧重開，否則現時全港1,400間持牌酒吧中，將有多達半數結業。他表示，若當局復活節前不重開酒吧，業界會有進一步訴求行動。

業界：市民接種信心非酒吧業可控制

對於政府將疫苗接種率與處所重開比率掛鉤，梁立仁表示自接種計劃開始，業界已多次配合推動業內人士接種，他自己亦於計劃開始首日接種。但他強調，市民對疫苗的信心並非業界可控制，接種率低政府責無旁貸，要求政府不要綑綁式將市民或業界接種率與酒吧重開掛勾。

侯翠珊表示，現時業界約有2萬至3萬名從業員，200多間酒吧結業，估計導致2,000至3,000人失業。但她強調，酒吧停業開工不足，影響行業所有人的生計。（余俊亮攝）

促按酒吧面積定補貼額

梁立仁批評，政府政策歧視晚間娛樂行業，業界多番自動配合政府防疫要求，卻換來不平等限制措施，如有持牌酒吧東主因干犯防疫規例而入獄4個月，但無牌酒吧罰則卻較輕，令業界憤怒。他又指出，政府資助至今仍未到位，至少有20間酒吧至今尚未收到第二輸防疫抗疫基金的資助。他要求政府按早前對飲食業資助的方式，以場所規模等釐定資助金額。

香港調酒師工會主席侯翠珊表示，現時業界約有2萬至3萬名從業員，200多間酒吧結業，估計導致2,000至3,000人失業。但她強調，酒吧停業開工不足，影響行業所有人的生計。她要求政府資助酒吧老闆的同時，亦可直接向酒吧員工提供資助，認為可按MPF戶口發放，行政上並不困難。

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