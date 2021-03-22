URSUS Fitness險變歌舞群組翻版　4招擴追蹤　張竹君：群組已穩定

撰文： 陶嘉心 最後更新日期： 2021-03-22 07:45

健身中心URSUS Fitness群組掀起超過140人的大爆發，政府擴大追蹤範圍、要求健身中心人士戴口罩及全港健身室職員強制檢測等四招將該群組的傳播鏈剪碎，現時已經大幅回落，暫時避過重演去年底「歌舞群組」翻版。衞生防護中心傳染病處主任張竹君認為，群組爆發已經穩定。

▼西營盤Ursus Fitness爆疫▼

URSUS Fitness群組截至昨日（3月21日），有142人確診，分別為7名員工、91名客人及44名患者密切接觸者，另外有5人在檢疫中心初步確診。URSUS Fitness首宗個案3月10日確診，3月10日至16日，每日平均新增18宗確診；3月17日至22日（已包括今日該群組的5宗初步確診），每日則降至只有平均3宗確診。去年11月中第四波另一個爆發群組「歌舞群組」則橫跨一個月，有732人確診，是疫情超過一年中最大的群組。

▼21間舞室與跳舞群組有關▼

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政府今年2、3月加強防疫措施，四招控制疫情：

1.源頭不明個案的密切接觸者，由只追蹤確診者發病前2日擴至7日；密切接觸者同住成員要強制檢測；密切接觸者有病徵，其同住成員都要檢疫3日

2.全港健身室員工10日內兩被要求強制檢測

3.健身室人士都要戴口罩

4.啟德社區會堂的個案追蹤辦公室，就追蹤健身室群組每宗個案，追蹤35名接觸者或家庭成員，遠高於成立初期的約4名

衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日在疫情記者會認為，雖然健身群組仍然有新個案確診，但都已被隔離，相信爆發已經穩定下來，雖然未能確定他們進入檢疫中心前，有無感染他人，不過現時未有太多源頭不明個案，而位於啟德社區會堂的個案追蹤指揮中心，有200人分兩至三更工作。

呼吸系統專科醫生梁子超認為，政府加強追蹤有助控制疫情，但最重要是有病徵人士一發病就接受檢測，而且檢測結果要快出爐，「（否則）你追蹤都發揮唔到作用，佢遲一星期檢測或者一星期後返報告，到時追蹤都已經滯後」，可引致起第二、三代傳播，甚至令傳播鏈模糊造成源頭不明個案。

梁子超：建議健身中心、酒樓等7日一檢

他表示健身群組已大致受控，相信一周後可完全控制，但認為今次是幸運，因為首名個案是恆常檢測時發現，而且群組剛巧有爆發，若兩者有時差便會如「歌舞群組」般短時間內出現幾代傳播；而且近期無長假期，市民沒有太多聚會，建議當局確保有病徵人士從速檢測，而人群聚集的行業，例如健身中心、酒樓等應由14日一檢，縮短至7日。