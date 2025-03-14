別再數綿羊！賽馬會樂眠無憂計劃提供專屬睡眠教練解鎖睡眠密碼

今日是一年一度的世界睡眠日，主題是「把睡眠健康放在第一位」，但你又睡得好嗎？現代人生活壓力大，睡個好覺似乎成了奢侈品，本港亦有研究顯示約30%的港人存在失眠症狀，你可能就是其中之一！難道我們只能依賴數綿羊或藥物幫助入睡？當然不是！今日世界睡眠日，我們不妨認識一下由香港賽馬會慈善信託基金捐助，香港首個針對睡眠問題的社區推廣計劃「賽馬會樂眠無憂計劃」，這個結合科學與貼心設計的項目，不用依靠藥物，透過「教練」助你重獲優質睡眠！



大家一起先來破解幾個常見的睡眠迷思吧！

迷思一：昨晚沒睡好，第二天可以補得返？

答案是：其實身體會通過更深層次的睡眠來彌補睡眠不足，而不是更長時間的睡眠。提早上床或午睡反而會打亂你的睡眠規律，得不償失。保持規律的作息時間才是王道！

迷思二：睡不著，再努力嘗試就可以入睡？

答案是：強迫自己睡覺只會讓你更加焦慮。如果躺了15-30分鐘還是睡不著，可以起床做些放鬆的事情，等有睡意了再上床。

遠離藥物依賴 教練度身定制精準改善睡眠障礙

看到這裡，你是否對自己的睡眠有了新的認識？其實以上資料都由「賽馬會樂眠無憂計劃」提供，而且計劃旨在推廣睡眠健康文化、為18至70歲的失眠人士提供多元治療方案及全方位的支援。這個計劃其中一大亮點在於它的「私人訂製」服務，樂眠無憂平台在分析你的睡眠狀況及提供合適睡眠策略後，有機會為你提供專屬的睡眠教練，就如同健身教練一樣，根據你的睡眠狀況和心理健康狀況，制定個人化的睡眠方案，並全程跟進指導，解答你的疑惑，確保你得到最有效的幫助。針對一些存在其他潛在睡眠障礙的人士，更有機會獲得詳細的居家睡眠測試，客觀評估你的睡眠問題。

更重要的是，這個計劃採用的是「失眠認知行為治療」（CBT-I），這是一種非藥物療法，通過改變你的思維模式、行為習慣和對睡眠的認知，從根本上改善睡眠質量。研究證明，CBT-I比藥物更持久有效，而且沒有副作用，是治療失眠的最佳選擇。

根據美國睡眠醫學會的臨床指引，「失眠認知行為治療」（CBT-I）​​被推薦為首選治療長期失眠的非藥物療法。

專屬睡眠教練的個人指導會根據你的睡眠情況而提供相對應的治療方法。

賽馬會樂眠無憂計劃針對失眠問題提供不同程度的治療課程外，下載app成為會員後，可以用手機紀錄自己的睡眠質素以作改善。

豐富線上資源 助你了解及評估自身睡眠狀況

除了個人化的指導，「賽馬會樂眠無憂計劃」的樂眠無憂平台還提供豐富的線上資源，包括常見睡眠障礙的資訊和自我評估問卷，讓你更了解自己的睡眠狀況。你還可以通過完成任務獲得積分，換取豐富的禮物，讓改善睡眠的過程充滿樂趣！

優質睡眠並非遙不可及的夢想，而是可實現的目標。無需與失眠長久對抗，亦無需依賴藥物勉強入睡。大家都可以免費參加「賽馬會樂眠無憂計劃」，立即到https://jcsleepwell.cuhk.edu.hk/了解更多健康睡眠的資訊！

（資料及相片由客戶提供）