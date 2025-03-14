別再數綿羊！賽馬會樂眠無憂計劃提供專屬睡眠教練解鎖睡眠密碼
今日是一年一度的世界睡眠日，主題是「把睡眠健康放在第一位」，但你又睡得好嗎？現代人生活壓力大，睡個好覺似乎成了奢侈品，本港亦有研究顯示約30%的港人存在失眠症狀，你可能就是其中之一！難道我們只能依賴數綿羊或藥物幫助入睡？當然不是！今日世界睡眠日，我們不妨認識一下由香港賽馬會慈善信託基金捐助，香港首個針對睡眠問題的社區推廣計劃「賽馬會樂眠無憂計劃」，這個結合科學與貼心設計的項目，不用依靠藥物，透過「教練」助你重獲優質睡眠！
大家一起先來破解幾個常見的睡眠迷思吧！
迷思一：昨晚沒睡好，第二天可以補得返？
答案是：其實身體會通過更深層次的睡眠來彌補睡眠不足，而不是更長時間的睡眠。提早上床或午睡反而會打亂你的睡眠規律，得不償失。保持規律的作息時間才是王道！
迷思二：睡不著，再努力嘗試就可以入睡？
答案是：強迫自己睡覺只會讓你更加焦慮。如果躺了15-30分鐘還是睡不著，可以起床做些放鬆的事情，等有睡意了再上床。
遠離藥物依賴 教練度身定制精準改善睡眠障礙
看到這裡，你是否對自己的睡眠有了新的認識？其實以上資料都由「賽馬會樂眠無憂計劃」提供，而且計劃旨在推廣睡眠健康文化、為18至70歲的失眠人士提供多元治療方案及全方位的支援。這個計劃其中一大亮點在於它的「私人訂製」服務，樂眠無憂平台在分析你的睡眠狀況及提供合適睡眠策略後，有機會為你提供專屬的睡眠教練，就如同健身教練一樣，根據你的睡眠狀況和心理健康狀況，制定個人化的睡眠方案，並全程跟進指導，解答你的疑惑，確保你得到最有效的幫助。針對一些存在其他潛在睡眠障礙的人士，更有機會獲得詳細的居家睡眠測試，客觀評估你的睡眠問題。
更重要的是，這個計劃採用的是「失眠認知行為治療」（CBT-I），這是一種非藥物療法，通過改變你的思維模式、行為習慣和對睡眠的認知，從根本上改善睡眠質量。研究證明，CBT-I比藥物更持久有效，而且沒有副作用，是治療失眠的最佳選擇。
豐富線上資源 助你了解及評估自身睡眠狀況
除了個人化的指導，「賽馬會樂眠無憂計劃」的樂眠無憂平台還提供豐富的線上資源，包括常見睡眠障礙的資訊和自我評估問卷，讓你更了解自己的睡眠狀況。你還可以通過完成任務獲得積分，換取豐富的禮物，讓改善睡眠的過程充滿樂趣！
優質睡眠並非遙不可及的夢想，而是可實現的目標。無需與失眠長久對抗，亦無需依賴藥物勉強入睡。大家都可以免費參加「賽馬會樂眠無憂計劃」，立即到https://jcsleepwell.cuhk.edu.hk/了解更多健康睡眠的資訊！
（資料及相片由客戶提供）