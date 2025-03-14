七人欖球賽｜酒吧業擬辦酒吧節　啟德體育園往會場公園閘門不通行

Hong Kong Sevens香港國際七人欖球賽將於本月28至30日在啟德體育園主場館舉行，香港酒吧業協會原計劃期間在相連場館的承啟道公園舉行香港酒吧文化節，關鍵在於由主場館通往承啟道公園的閘門能否打通，以便顧客可兩分鐘直達會場。



香港酒吧業協會主席錢雋永指出，早在1月已提出，而負責與政府部門接洽的遠東發展本周一（10日）才有機會與相關部門初步開會，得悉該閘門未能打通，已無時間再作安排，原計劃面臨「胎死腹中」。



遠東發展負責與政府部門及相關持份者接洽 本周一開會

錢雋永昨日（13日）下午再作解釋，由於酒吧文化節的舉辦場地承啟道公園由遠東發展管理，因此在活動正式獲批前，協會只能負責籌辦並等待通知，由遠東發展負責與政府部門及相關持份者接洽。遠東發展昨未有回應。

錢雋永稱，協會早於今年1月初已開始籌備工作，與遠東發展共同到承啟道公園視察，包括電箱等硬件設備，隨後便着手準備計劃書。不過直至2月，遠東發展仍未能與相關持份者及政府部門開會商討，等待至近日才收到本周一（10日）開會通知。

遠東集團旗下的香港啟德帝盛酒店，就在承啟道公園和啟德體育園主場館之間。（資料圖片)

經主場館閘門通往承啟道公園會場只需2分鐘

既然計劃書有望開綠燈，為何不嘗試籌辦？據錢雋永理解，今次活動其中一個必要關鍵，為開放體育園主場館通往承啟道公園的閘門，只需兩分鐘，否則球迷在人流管制下，難以短距離抵達場地。惟遠東發展本周才開始與相關政府部門討論開閘的可行性，經評估後認為時間已不足，提交申請已無意義。

錢雋永指出，即使能提前取得臨時娛樂牌照，但根據協會過去在尖東百周年紀念公園舉行酒吧文化節的經驗，當時的流程包括交代計劃內容、開會討論人流管制、應急管理、商討衞生處理等；其後協會也要在時限內聯繫若干個參展商，亦要確保他們能夠在活動舉辦前準備食材及搭建攤位。

我覺得唔需要件事搞到咁大，做唔到咪算，冇乜特別嘢，好坦白講，做唔到就做唔到，我哋下次等待機會。 香港酒吧業協會主席錢雋永

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究竟本周一會議有哪個政府部門參與？

文化體育及旅遊局表示沒接獲有關活動的申請；康文署及啟德體育園表示承啟道公園並非其管轄；食環署稱至今沒有收到有關活動的臨時公眾娛樂場所牌照申請，亦沒有獲主辦者接洽或邀請出席有關活動的跨部門會議。警方也表示沒接獲有關活動的申請，至於有否在周一（10日）與遠東發展開會，稱不透露有關細節。

食環署表示，在收到臨時公眾娛樂場所牌照申請時，會將申請轉介相關部門，考慮活動的公眾秩序及安全、消防安全、構築物安全、機電設備、人流管理和噪音等方面。若申請獲各相關部門同意而申請人亦已遵辦各項要求，食環署便會批出牌照；署方指有關活動可能須申請其他牌照，例如臨時酒牌，提醒主辦方應盡快向相關部門提出申請。

香港酒吧業協會主席錢雋永。（盧翊銘攝）

錢雋永：另覓啟德室內場地辦替代活動吸旅客

錢雋永透露，雖然放棄在啟承道公園舉辦酒吧文化節，但仍會嘗試在遠東發展的室內場地舉辦替代活動，初步計劃在同一層的兩個空間分別開設Pop-Up酒吧，各佔1,500平方呎。至於關門時間則有待商榷。

屆時酒吧提供紅白酒、威士忌、手工啤酒及特色雞尾酒等飲品，將現場安排DJ打碟，播放懷舊香港金曲，相信也能吸引旅客到場，認識香港的酒吧文化，詳情稍後再公布。「我相信都可以令旅客覺得好正。」

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