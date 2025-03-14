曾於831灣仔暴動被警制服的示威者　從日返港被捕　認暴動罪候判

曾於2019年8月31日灣仔暴動被捕的一名示威者，獲警察保釋期間「踢保」，之後赴日本生活。他2023年回港探母時再被捕，並被控暴動罪。男子原本否認指控，案件本在今(14日)開審，但他在開審前突改認罪，求情時稱控方並無證據顯示他曾擲汽油彈和縱火，其參與程度低，希望法庭能採較低量刑起點。法官張潔宜把案押後至3月20日判刑。



被告陳煒堯（現27歲，無業）被控於2019年8月31日，在灣仔菲林明道交界處與天樂里交界處之間的軒尼詩道範圍，以及在天樂里一帶，連同其他身份不詳的人參與暴動。

2019年8月31日港島區的示威發展成衝突，晚上7點多，灣仔警總附近有示威者燃燒雜物，濃煙漂到半空。（羅國輝攝）

831遊行示威衝突，晚上7點多，灣仔警總附近有示威者燃燒雜物，濃煙漂到半空。（羅國輝攝）

831遊行示威衝突，晚上7點多，灣仔警總附近有示威者燃燒雜物，濃煙漂到半空。

831遊行示威衝突，晚上7點多，灣仔警總附近有示威者燃燒雜物，濃煙漂到半空。（蔡正邦攝）

案情指，當日大量示威者在金鐘、灣仔和銅鑼灣集結，遊行未獲發不反對通知書。晚上7時許起，有示威者在灣仔一帶架設路障和縱火，有示威者爬上一棟大廈平台破壞「大公報」招牌，並用噴漆噴上「光復香港」等口號，另有示威者向警方投擲汽油彈、照射雷射光，警方則發射催淚彈及出動水炮車驅散示威者，以擴音器發出警告及展示旗幟呼籲示威者離開。

被告曾在現場被截停

警方約8時19分推進拘捕，示威者四散逃跑。當時全黑打扮的被告跟隨示威者群跑走時被一名機動部隊隊員截停，被告企圖用腿踢警員，警員用警棍打了被告的大腿3下後制服被告。

事發後數月離港赴日工作

控方交代，被告在2020年1月離港，直至2023年9月返港時始被捕。辯方求情指，被告沒有案底，他被捕前在日本工作，擬移居日本，因回港探望病母被捕。親朋好友的求情信指被告為人負責任，樂於助人。

辯方指被告參與程度低

辯方力陳，示威者擲汽油彈和縱火的行為發生於軒尼詩道和莊士敦道，沒有證據指被告曾擲汽油彈和縱火，其參與程度較低；今日社會氣氛與當日截然不同，被告的重犯機會微乎其微，望法庭採納較低量刑起點。

案件編號：DCCC 1213/2023