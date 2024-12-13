陳虹秀涉831灣仔暴動重審　辯方指勸警克制無鼓勵暴動　3.11裁決

社工陳虹秀被指參與2019年8月31日的灣仔暴動，在原審時與另外三名被告脫罪。律政司其後上訴得直，上訴庭下令案件重審。案件今（13日）於區域法院作結案陳詞。律師指出陳虹秀無案底，亦多次參與義務工作，指其品格高尚。此外，暴動罪須符合「集結在一起」及「共同行事」兩個要素，陳當時與示威者有一定距離，其行為又與示威者不同，認為控方未能證明她與示威者共同行事。再者陳當時只是勸警方克制，並不會鼓勵示威者，認為不應裁定陳罪成。法官將於明年3月11日裁決。



被告陳虹秀（47 歲，社工）被控於 2019 年 8 月 31 日，在灣仔軒尼詩道與盧押道一帶，連同其他人參與暴動。

社工陳秀虹重審時否認當日有參與暴動。(陳蓉攝)

辯方律師指陳秀虹曾到汶川地震等災場服務，到場參與暴動的機會低。(陳蓉攝)

律師指陳虹秀因對弱勢社群以及社會公義的重視而到現場，真誠地呼籲警方保持冷靜和克制。(陳蓉攝)

曾親身到汶川地震等災場服務

辯方律師作結案陳詞時透露，陳虹秀沒有案底，亦多次參與社會義務工作，如2005年的南亞海嘯及2008年的汶川地震，她都有親身到災後現場服務，反映出她的品格高尚。他又指出知道良好品格不能成為辯護理由，但可以從中看到陳犯案以及參與暴動的機會都較低。

認為控方未能證明陳與示威者共同行事

辯方又指出陳與示威者身體上有一定距離，當時陳一直距離示威者超過100米，遠離示威人士，不能算是集結。亦沒有證據顯示陳與示威者是共同行事。根據控方所講，陳與示威者的行為截然不同，可謂完全不一樣，不能構成共同行事。

戴面罩因為現場有放催淚彈

辯方續指，陳當天的衣著和其他的示威和暴動人物不同，她當天穿著白色長褲、橙色波鞋，及一件寫有「我哋係社工 守護公義」的上衣，此行為只是想表現出她本人為社工的角色和身份，她當天戴著面罩是因為現場有催淚煙和催淚彈等的物質，警方當天亦有佩戴面罩。

陳勸警克制未構成鼓勵暴動

辯方指出，陳的說話並無與警方重疊，警方證人亦無表示陳阻礙他們。陳的說話內容為呼籲警方：「保持克制，啲人退緊，唔好開槍。」這些說話不能構成鼓勵暴動，5名警方證人都無表示對面馬路的示威者會聽到陳的話，因此她並無法鼓勵示威者與警方對峙。

陳真誠想呼籲警方保持冷靜

辯方指，陳是想告訴警方人群已在退散，呼籲警方在無必須的情況下不用開槍，因陳的身份是社工，她相信其獨特身份在現場可以緩和氣氛，律師反問，陳出於對弱勢社群以及社會公義的重視，真誠地呼籲警方保持冷靜和克制，又是何罪之有。

案件編號：DCCC 12/2020