灣仔衝突8被告4罪成　女文員上寵物專機圖離港　妨礙司法罪亦罪成

8名男女涉參與2019年11月2日港島區衝突，及後全被控暴動罪，其中一名女文員獲法庭保釋期間，涉付10萬元買運載寵物及主人的私人飛機，卻未帶寵物，她在機上被截，事後被加控妨礙司法公正罪。8人經審訊後，案件今（5日）在區域法院裁決，法官李俊文裁定其中4人罪脫，餘下4人暴動罪成，包括疑圖潛逃的女文員，她面對的妨礙司法公正罪亦成立。4名罪成被告需還押至下周二（12日）判刑。



6女2男被告：馬志健（男，46歲，會計師）、陳善衡（27歲，文員）、林梓橋（29歲，文員）、陳梓欣（26歲，文員）、盧虹羽（25歲，空姐）、劉素婷（35歲，客戶服務員）、謝翠兒（34歲，會計師)及王永森（男，48歲，廣告製作人）。

6女2男涉參與2019年11月2日灣仔區衝突，案件在區域法院審訊後，4人被裁定暴動罪成。

8名被告4人暴動罪成

李官裁定，馬志健、陳善衡、陳梓欣及劉素婷等4人罪脫；林梓橋、盧虹羽、謝翠兒及王永森則暴動罪成，其中盧及王另被控管有索帶罪成，林另涉意圖妨礙司法公正罪成。除林之外，其餘被告均有出庭作供，他們均稱案發時僅因不同原因路過現場，沒有參與暴動。

馬當時沒有面罩亦無其他裝備

李官分析指，馬志健當日背著迷彩色背囊，沒有戴面罩及其他裝備，他在作供時主動承認曾被拍到身處現場，反而增加其可信性，不能排除他的確僅是路過購物，故裁定暴動罪脫；而陳善衡被捕時有黑色面巾和防毒面具，李官接納她稱因自身哮喘問題需戴面罩，當日遠足後在案發地點買外賣，裁定暴動及蒙面罪脫。

兩女被告稱只往參與摺紙鶴活動

至於陳梓欣稱當日原是參與摺紙鶴集會活動，並因鼻敏感要戴口罩，後因與同行胞妹走散被捕。李官指陳背包內被搜出一疊白紙，並非一般人出門會攜帶的，而且摺紙亦需紙張，與其說法吻合，不排除她只是無辜途人，裁定暴動罪脫；劉素婷同樣稱參與摺紙鶴活動，李官認為她被捕時沒有防毒面罩等裝備，只有工作所需的普通薄口罩，故裁定暴動罪脫。

2019年11月2日在灣仔及銅鑼灣一帶有警民衝突。(詳看下圖)

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林付10萬買寵物專機單程票卻無帶寵物

餘下4名被告均被裁定暴動罪成，其中另被控妨礙司法公正的林梓橋沒有作供。李官指林當時攜帶防毒面罩、濾罐等多樣裝備，數量並非只供自用，她不可能是無辜路人。林及後花10萬元購買寵物專機的單程機票，機上只有她沒帶寵物，離港前夕更透支30萬現金，逃避審訊的意圖昭然若揭。

另一女被告被捕時有全副裝備

李官又指謝翠兒被捕時有全副裝備，包括3個防毒面具，但她稱因家中曾飄入催淚煙購入防毒面具、準備維修家中滲水事故帶備手套等說法匪夷所思，而且過於巧合，拒絕接納。

兩男被告管有索帶護目鏡等用品

盧虹羽及王永森除了暴動罪外，另被裁定管有索帶罪成。李官指盧被捕時身上有手套、護目鏡等，裝備她雖解釋裝備是供當日登山之用，惟她被捕時身穿布鞋，而她聲稱索帶可用作固定鞋底或扎好貓網亦是牽強，因此拒絕接納。至於王稱妻子當日在現場執拾索帶回收，李官反駁指即使環保也不可能在街上隨時執起物品，王的證供誇張失實，欠說服力。

案件編號：DCCC663/2020、DCCC666/2020 (Consolidated)