澳門賽馬會結業遺百隻流浪貓　原訂今送珠海取消　翁靜晶望收留

澳門賽馬會去年4月1日結業，場內遺留約百隻流浪貓。澳門傳媒報道，賽馬會原定今日（14日）下午將首批約20隻已絕育並植入晶片的流浪貓，送往珠海長期安置。至下午約5時，澳門愛護動物協會 (ANIMA) 向傳媒表示，市政署聯絡賽馬會後，暫停將流浪貓送往珠海，星期日將安排領養日，開放給市民領養。



有報道指本港律師翁靜晶表示已成功領養其中5隻，她有意全數暫時收留貓隻，至今仍未獲賽馬會回覆。



澳門賽馬會自去年4月1日結業以來，埸內約100隻流浪貓一直未獲妥善安置。（澳門賽馬會前義工提供相片）

澳門賽馬會自去年4月1日結業以來，埸內約100隻流浪貓一直未獲妥善安置。（澳門賽馬會前義工提供相片）

結業至今一年 百隻貓居民料被「搬遷」

位於氹仔的澳門賽馬會因累計虧損逾25億澳門元，去年申請向澳門政府交回專營權，去年4月1日結業，結束超過40年的澳門賽馬歷史。結業至今近一年，場內有超過100隻流浪貓。愛護動物協會 (ANIMA) 多次聯絡賽馬會，建議在澳門租場安置但不成功。

位於氹仔的澳門賽馬會地段現時空置，未有營運。

市政署今早指將協助貓隻出口、通關

澳門市政署今早表示，賽馬會早前提出將場內一批已絕育並植入晶片的貓隻，送往珠海長期安置和照顧。署方表示，樂見澳門賽馬會為貓隻絕育及妥善安排，早前已為牠們進行衛生檢疫，包括植入晶片、注射狂犬病預防疫苗及臨床檢查等。市政署將嚴格按照國家規定，發出貓隻通關所需的衛生證明文件，給予出口通關的協助。

澳門愛協：賽馬會通知暫停送貓往珠海

事件引起動保人士不滿，有傳媒引述澳門愛護動物協會人員 (ANIMA) 表示，賽馬會沒有交代珠海的接收安排，又認為事件太倉促，沒有足夠時間討論。

至下午約5時，愛協表示市政署聯絡賽馬會後，決定暫停將流浪貓送往珠海。星期日設有領養日，開放給市民領養。

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翁靜晶有意接收全數流浪貓 未獲回覆

暫緩送貓往珠海之前，律師翁靜晶在社交媒體發帖，稱「澳門本地是可以領養的，希望不要送去珠海……某個神秘的地方」。澳門傳媒報道她有意全數收留賽馬會100多隻貓，目前仍有待馬會回覆。

我家族在新會也有地方可以安置全數貓貓。金錢不是問題。唯有等吧。如果馬會方面能夠讓大家知道貓貓究竟去什麼地方，令大家釋懷、安心，也是一個解決的方法。 翁靜晶

翁靜晶表示有意接收流浪貓，未獲回覆。(直播截圖)