黃雨狂風破壞力勁過十號風球？天氣專家分析：估計成因是「颮線」

天文台今日（15日）下午3點發出黃色暴雨警告信號，持續至4時35分取消，其間本港風雲色變，多區出現突然狂風暴雨，天水圍天瑞邨更有吊船被吹到半空，工人一度被困，幸終平安獲救，而多個戶外活動的展品都被吹毀，足見暴雨威力強勁，而大埔今午更出現冰雹，不少網民形容情況「誇張過十號風球」。



前天文台助理台長梁榮武表示，暴雨和強風速形成，是因為「颮線」（squall line）天氣系統短暫略過本港。他指，「颮線」是由多個雷暴單體組合而成，「雷暴本身已經可以產生好大嘅風」，如今日部份地區陣風的時速高過100公里，「相當大破壞性」。



梁榮武指，短暫的猛烈陣風雖難直接與颱風比較，但因風速夠高，已可造成相當破壞，例如香港多年以來，受「颮線」影響，可引致樹木連根拔起、棚架倒塌等，甚至曾引起傷亡，這類事情經常發生，市民需要提高警覺。



前天文台助理台長梁梁榮武指，短暫的猛烈陣風雖難直接與颱風比較，但因風速夠強，已可造成相當破壞。（資料圖片）

「颮線」系風速會突然增強

梁榮武表示，「颮線」系統有時帶來大雨及冰雹，風速亦會突然增強，由西向東移動。

他指本港三、四月春季時，較多出現颮線系統，「三月落到大雨，絕對唔出奇」，但不會像五六月風季時，大雨持續太耐。至於冰雹，他指三月有強對流，「隨時可能出現，不出為奇」。

不少網民關注猛烈陣風帶來的威力，梁榮武表示，「颮線」（squall line）是由多個雷暴單體組合而成，「雷暴本身已經可以產生好大嘅風」。他指，當雨在高空降下，而且速度快，高空的空氣涼爽，「一齊俯衝落嚟時，已可造成好大嘅風力」，當這個下擊氣流達到地面時會開，形成很強的陣風，例如今日部份地區陣風時速高過100公里，「相當大破壞性」。

「颮線」風速夠高可造成破壞

他指，這股猛烈陣風難以與十號風球直接比較，因後者的強風速可持續一段時間，「持續風速每小時118公里, 講緊係一分鐘嘅平均」；「颮線」所帶來的短暫高風速，則是「一兩秒所達到的風速，但唔會維持成分鐘」。他指，風速夠高，已可造成破壞，例如香港多年以來受「颮線」影響，曾引致樹木連根拔起、棚架倒塌等，甚至曾引起傷亡，這類事情經常發生，市民需要提高警覺。

至於是否因為猛烈陣風掠過時太急，令市民未必警覺其破壞性，梁榮武則不認同，天文台兩小時已提出猛烈陣風預警，目前天氣預報系統亦不難預測，雷達與衛星圖已可反映，「唔係掌握唔到」。

天文台今日（15日）下午3時發出黃色暴雨警告信號。天文台指，一道冷鋒橫過廣東沿岸，本港受冷鋒前沿的大驟雨及強烈狂風雷暴影響，多處地區錄得約20毫米雨量。下午3時15分左右，長洲及流浮山分別錄得每小時約110及100公里猛烈陣風。另外，大埔亦錄得冰雹紀錄。

猛烈陣風下午吹襲情況

