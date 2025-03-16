居屋2024將開售│房委會毋須披露MiC組裝合成　江玉歡批：有欠公道

屬房委會「居屋2022」發售的啟德啟欣苑採用MiC組裝合成建築興建，屬「預製組件」的廚廁間隔不能改動。根據啟欣苑的成交紀錄冊，截至今年3月11日，已錄得74宗撻訂，其中14個單位，將於「居屋2024」重新推售，預計第二季揀樓。



房委會興建的發展項目，不受《一手樓銷售條例》有關售樓說明書的規管，毋須披露建築方法，立法會議員江玉歡認為，重點是售樓資料或買賣合約圖則有沒有提供足夠資料，讓準買家作出「Informed Decision」（充份掌握資訊作出的決定）。她認為房委會作為政府機關，運作上應更透明公開，對買家的披露責任不應少於私樓買家，「否則有欠道」。



屬「居屋2022」的啟德啟欣苑，因不能改動廚廁而出現爭議。

啟欣苑廚廁不能改動 有業主入伙後始得知

屬「居屋2022」首度發售的啟德啟欣苑，共提供1,840個單位，有業主買樓後才得知單位有「立體預製浴室及廚房」，故此廚廁不能改動。

房屋署早前回覆指，不論建築方式，若果未諮詢建築專業人士下，拆除間隔牆包括廚廁牆身，有機會違反《建築物條例》及或消防安全相關法例，以及大廈公契的規定。身兼房委會資助房屋小組委員會委員的立法會議員梁文廣早前亦指，居屋廚房因涉及防火、易燃氣體喉管等安全考慮，一向不可以改動。

相關報道：

居屋2024將開售│啟欣苑MiC組裝合成建築禁改廚廁 已錄74單位撻訂

啟欣苑撻訂增至74宗│今年佔30宗 8個大單位被棄購 禁改廚廁惹議

啟欣苑採用混凝土「立體預製浴室及廚房」單位建造。（房委會圖片）

+ 4

江玉歡：房委會應更公開透明

立法會議員江玉歡認為，主力牆不能拆除，確實是業主的責任，但售樓資料或買賣合約圖則，甚至是示範單位有沒有足夠資料，讓準買家作出「Informed Decision」才是重點。

江玉歡指，《一手樓銷售條例》對售樓書、示範單位的要求，「仔細度可謂無人能及」。不過，房委會興建的房屋不受與售樓書相關的條例規管，她質疑：「若同類資料或事故放在私人發展商身上，結果會怎樣？有關不能改動的牆身資料是否要早早在售樓書披露？」

江玉歡質疑為何政府對居屋買家，會較私樓買家少。（黃浩謙攝）

政府部份的條例不適用於房委，放在今天，是否合適？特別在居屋來說，買家也是真金白銀的消費者，而且居屋的屋苑單位動輒數千，為何保障會較私樓買家少？ 立法會議員江玉歡

江玉歡認為房委會作為政府機關，應更透明公開，保障消費者權益，嘗試站在買家角度看問題：「作為居屋買家，鮮有物業買賣經驗，對他們的保障及披露責任不應少於私樓買家，否則有欠公道。」

啟欣苑單位模型。（房委會圖片）

啟欣苑已錄74宗撻訂 大單位業主損失20萬元

翻查啟欣苑的成交紀錄冊，截至今年3月11日下午6時有74宗撻訂個案。其中A座38樓10室售價為400萬2,700元，如屬白表買家，或損失10%訂金，即約40萬元；如屬綠表買家，或損失5%訂金，即約20萬元。