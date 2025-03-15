啟欣苑撻訂增至74宗│今年佔30宗　8個大單位被棄購　禁改廚廁惹議

【居屋2024／居屋2022／啟欣苑／啟德/預製組件/MIC組裝合成建築】屬「居屋2022」發售的啟德啟欣苑採取MiC組裝合成建築興建，入伙後屬「預製組件」的廚廁間隔不能改動，事件令部份業主忍痛「撻訂」，並打算向房署追回訂金。翻查啟欣苑成交紀錄冊，發現今年至今(3月11日)，刊登在紀錄冊的撻訂個案，已增至74宗。



啟欣苑業主於今年初開始陸續收到入伙通知，而74宗撻訂個案中，今年首2個半月涉及30宗。被棄購單位包括8間實用面積逾447至448呎的兩房大單位，當中4個大單位是今年1月中至2月下旬被撻訂；而378至386呎的單位亦佔15個，中小型單位則有51個。



啟欣苑因不能改動廚廁而出現爭議。（資料圖片／黃浩謙攝）

屬「居屋2022」的啟德啟欣苑，因不能改動廚廁而出現爭議。

啟欣苑的裝修指引列明廚廁不能改動。（資料圖片／黃浩謙攝）

被撻訂居屋將安排重售

被撻訂的居屋單位，一般會安排在下一期的新居屋重售，而房委會「居屋2024」將於第二季安排揀樓，啟欣苑亦有14個單位重售，價單詳情將稍後公布。而「居屋2024」推售5個新屋苑，包括觀塘安柏苑、東涌裕興苑、啟德啟盈苑、屯門兆湖苑和油塘高曦苑合共提供7,132伙新單位外，另外亦會發售70個在「居屋2020」、「居屋2022」和「居屋2023」因買賣協議撤銷而收回的單位，以及新一批約350個租者置其屋計劃（租置計劃）回收單位。

啟欣苑因不能改動廚廁而出現爭議。（資料圖片／黃浩謙攝）

啟欣苑提供1,840個單位 廚廁不能改動

「居屋2022」位於啟德的啟欣苑，共提供1,840個單位，樓盤因具備「屯馬線」及34名校網優勢，在當年開賣首日，較該期樓王北角驥華苑更為搶手。該屋苑的業主於今年初收到入伙通知，惟業主得知單位有「立體預製浴室及廚房」，故此不能改動，事件惹來爭議。

啟欣苑採用混凝土「立體預製浴室及廚房」單位建造。（房委會圖片）

圖為近日最新入伙的啟欣苑内的裝修廢料。（資料圖片／黃浩謙攝）

啟欣苑成交紀錄冊列74宗撻訂個案

《香港01》記者於3月14日晚上翻查啟欣苑的成交紀錄冊，發現截至3月11日下午6時，已列出74宗撻訂個案，當中最觸目的單位是A座38樓10室，售價為400萬2,700元，如屬白表買家，或損失10%訂金，即約40萬元；如屬綠表買家，或損失5%訂金，即約20萬元。而最早撻訂的個案出現於2023年5月中旬，即購入數個月已撻訂，而暫時記錄最後的撻訂個案是在2025年3月11日。