尤德爵士獎學金｜70後爸爸疫情失業　轉行成保健員冀助殘疾學童

尤德爵士紀念基金第38屆獎學金頒獎典禮今日（16日）舉辦，本屆有四位僱員再培訓局（ERB）及一位由建造業議會提名得奬者獲「在職人士自我增值獎」。



其中之一陳國輝是70後爸爸，於疫情時失業，但他未因此被打沉，反而改變人生導向成為一名特殊學校的保健員，冀於未來幫助更多小朋友。另一獲獎者潘煜培是一名更生人士，年少時誤入歧途，在服刑期間修讀ERB課程，在不斷努力下，現時已是平水工，夢想成為助理管工。



本屆有四位僱員再培訓局學員獲得尤德爵士紀念基金的「在職人士自我增值獎」。（左起：潘煜培、蔡美旋、謝志永及陳國輝。（廖雁雄攝）

教育局公布，今屆有958名學生、四名學徒及五名在職人士獲頒授獎學金及獎項。基金在2024/25學年共撥出294萬元，當中四位優秀學徒及五位完成再培訓課程並成功將所學知識運用於新工作崗位的在職人士，各獲頒發5,000元。

尤德爵士夫人為典禮寄語說，基金至今已合共撥款超過2.69億元，逾88萬名學生獲獎或參與贊助的各項活動,「我欣見本港的年輕人和較年長的在職人士在基金的扶持下各遂其志，有機會接受不同的新挑戰。」

4位來自僱員再培訓局（ERB）學員今年獲得尤德爵士紀念基金獎學金，其中一為70後爸爸陳國輝（左），一為平水工潘煜培（右）。（廖雁雄攝）

昔做領隊見識外國興助人為樂 感現工作相似

陳國輝是一名70後爸爸，自中學畢業後投身旅遊業近30年，惟疫情期間失去工作。機緣巧合下，他選讀保健員課程，現時擔任特殊學校的夜間宿舍助理，照顧殘疾學童的起居飲食。

保健員工作辛苦，為何會投身這工作？陳國輝認為保健員與領隊性質相似，皆為服務性行業。他說：「護理是對別人付出的工作，未必賺到很多錢。」但以前從事領隊時常去不同的地方，發現某些國家的人民幸福感來自對社會的付出多少，而不是取決於薪金，深受相關概念影響，希望能在服務他人時感到快樂。

陳國輝疫情期間失去工作，機緣巧合下，他選讀保健員課程，現時擔任特殊學校的夜間宿舍助理。（廖雁雄攝）

中年轉行兩大難題：未知能否跟上學習進度、重新調整作息時間

至於為何他選擇特殊學習學校，陳國輝笑稱，「碰巧當時學校請人」，而他中學期間曾做義工接觸該社群。談及特殊學校學童時，他提到學童很有朝氣，「雖然殘疾，但他們都是年輕人，有着向上的未來」，能照顧成長中的年輕人令他感到幸福。他亦很喜歡小朋友，現時有兩個子女，稱子女亦是他修讀保健員課程的原因之一。

對於陳爸爸來說，修讀課程是入行的入場券，但他直言學習及轉行途中面對不少困難：「初時都擔心，有經濟負擔，又會問自己是否能跟上（課程）。」後來轉至夜間工作更要重新調整作息時間，需與家人協調，所幸後期困難皆迎刃而解。他說未來想服務更多不同的社群，包括少數族裔的小朋友，以及教導學童有關AI人工智能的知識。

另一位獲獎者潘煜培今年36歲，中五畢業後曾誤入歧途入獄經歷鐵窗生涯，在服刑期間修讀ERB課程，在不斷努力下，現時已是平水工，夢想成為助理管工。（廖雁雄攝）

鐵窗中讀課程 出獄後做建築小師傅

另一位獲獎者潘煜培今年36歲，中五畢業後曾誤入歧途入獄經歷鐵窗生涯。幸得社工開導，服刑期間修讀ERB「展台建造及佈置基礎證書」課程，並於出獄後參加建造業議會的3年培訓計劃，現已是建築公司的平水工，有時更會指導新入職職員，日後冀成為助理管工，踏上事業階梯。

另三名得獎者為曾修讀建造工地測量證書課程，現職助理測量員的李子浩；曾修讀發電廠見習技術員基礎證書度身訂造課程，現職見習技術員的謝志永；及曾修讀健身指導員（體適能基礎證書公開考試）基礎證書課程，現職跨學科體適能社企創辦人及行政總監蔡美旋。