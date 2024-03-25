尤德獎學金319萬贈千學子　內地來港女生曾受欺凌　想教SEN學生

尤德爵士紀念基金第37屆獎學金頒獎典禮昨日（24日）舉辦，本屆有約930名學生、3名學徒及5名在職人士獲頒授獎學金及獎項，而基金在2023／24學年共撥出319萬元，尤德爵士夫人於頒獎典禮以視像致辭時表示，基金至今已撥款超過2.66億元，共有逾86萬5千名學子獲獎或參與活動。



得獎者之一的簡煒鈺（Wendy）以成為特殊教育老師為目標，她小學二年級由內地來港時曾被同輩取笑、甚至欺凌，惟在學階段總遇上「好老師」不斷支持她，令其有感「老師」的角色別具意義，因而走上教育之路；另一位得獎者李修朗（Edwin）獲得30萬元獎學金，打算全數投放於就讀英國碩士進修土力工程學，更有意參與明日大嶼、北都等項目。



小二由內地來港 曾被同輩取笑欺凌

24歲的簡煒鈺目前正就讀香港大學幼兒教育及特殊教育教育學士學位課程四年級，是次獲得4萬獎學金。她表示，留意到香港愈加多需要特殊教育的小朋友，亦認為擔任特殊教育的老師所需的知識、學問及技巧相對一般老師多，形容有特殊教育需要（SEN）的小朋友樂天的性格「好感動我」，期望自己可以以一個老師的身份幫助他們，帶領其在「成長過程容易少少」。

她提及到，在成長階段「好好彩遇到啲好好嘅老師」，在她小學二年級剛由內地來港時，因為廣東話未講得好，會被同學取笑、不願與她成為朋友，更甚會有同學推跌她桌上的物件。不過她指，在她五、六年級時，因大家已成長，彼此又能好好相處

她表示，當時她因為英文程度較低，同時見社區上會有老師義教，令其有感「老師好偉大」。她亦形容中學時期的她，是一個「好無自信的小女孩」，但仍有老師願「一對一」坐下與她交談，故老師就成為她尋找意見時的一個重要角色，不禁令她認為「老師係一個好有Powerful嘅個體」，亦令她明白可以用自身經驗，鼓勵身邊的學生。

24歲的簡煒鈺（左）目前正香港大學幼兒教育及特殊教育教育學士學位課程，是次獲得4萬獎學金。（余月明攝）

留意社會虐兒情況 家長亦需「教育」

簡煒鈺目前正實習第二個星期，坦言在實習期間曾遇很多挫敗，例如自己會嘗試教導有特殊需要小朋友，惟小朋友屢勸不聽，令她明白自己有更大空間進步，亦是成為有同理心、有能力的教育者的過程。

她提到，在面對SEN小朋友同時，明白到「家長教育」亦相當重要，她在實習中留意到有一種家長期望小朋友做到能力以外的事，老師的角色則要與家長交代為何老師與家長的教育目標不同，她形容這是「好深嘅學問」。她曾參與「香港大學教育學院融合與特殊教育研究發展中心 –『佢扭計我搞掂』 建立幼兒正面行為家長教師 培訓工作坊」，擔任專案導師，以教導家長運用不同技巧、以正確方式教小朋友，她也留意到社會上有虐兒的情況，因而以「家長」為活動目標，助家長「正面教育」孩子。

她表示，0至6歲的小朋友塑造性高，如果特殊教育老師可培養其社交行為、情勢認知，對其成長幫助很大，當家長不懂得處理時，特殊教育就可成為一個「Foundation」去幫助小朋友。

而面對出生率低或移民等因素，簡煒鈺仍有意向特殊教育方面發展，形容小朋友愈來愈少，都仍有特殊教育需要的小朋友，稱「香港特殊教育方面有好多Teaching strategies需要我哋去改善，例如正向教育。」

科大生奪30萬獎學金 全投放英國讀碩士

在職家庭及學生資助事務處表示，競逐2024／25學年海外研究生獎學金及海外獎學金的情況相當激烈，241名申請人中，有兩位學生脫穎而出奪得海外研究生獎學金，其中一位就是李修朗（Edwin），獲得30萬元獎學金。

23歲的李修朗現為香港科技大學土木工程學系四年級學生，計劃於英國倫敦帝國學院修讀土力工程學碩士學位課程，並會深造一年。他表示，30萬元獎學金將全數投放於就讀英國碩士。他表示，建造業是社會發展的根本，稱「好想將佢做好，知道香港近年發展可能有難題，希望可以由一個根本⋯⋯慢慢去幫助社會發展。」他有意參與明日大嶼、北都等項目，認為項目可以紓緩香港的經濟發展。

兩位學生脫穎而出奪得海外研究生獎學金，其中一位就是李修朗（中），獲得30萬獎學金。（余月明攝）

望「落地」做見習工程師

他表示，對土壤、泥土工程有興趣，「你做地盤第一樣嘢就係將成個地盤掃平，過程中要確保土壤係安全。」當地基安全，整個工程才可開始。相對於「研究」，更期望可以「落地」做見習工程師，皆因可更貼切幫助社區。他又認為，研究需時較長、且需要做新技術，但若沒有施工經驗，未必會思考到項目難處，形容「無落地轉個兩圈，你係唔會知。」他指，「落地」時亦可以做研究，因此希望先儲更多經驗，令自己的意見日後可更有前瞻性。

他表示，現時課程可訓練其數理技巧、如何跟規例做事等硬件上技巧，同時亦學習到人際溝通技巧，皆因由設計到施工要經不同人溝通，當中或會出現拗撬，故希望自己亦可以「多啲睇曬唔同方面。」

基金至今撥款逾2.66億元

尤德爵士夫人於頒獎典禮以視像致辭時表示，基金至今已撥款超過2.66億元，共有逾86.5萬名學子獲獎或參與活動。基金未來會致力為年輕和比較年長的人士提供機會，讓其繼續學習，為建設更美好的香港出一分力。

基金在2023／24學年共撥出319萬元，今年頒發的獎項包括2項海外研究生獎學金、3項研究生獎學金予修讀本地研究生課程的學生、6項獎學金予修讀學士學位課程的學，以及1項獎學金予修讀學士學位課程的殘疾學生。

另有6名在香港中學文憑考試取得優異成績的學生獲頒發紀念基金獎、899位高中學生和12位職業訓練局學生獲頒高中學生獎，3位優秀學徒及5位完成再培訓課程並成功將所學知識運用於新工作崗位的在職人士亦獲頒發獎項。