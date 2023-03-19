近千學生獲尤德爵士紀念基金頒獎學金　金額最大30萬鼓勵海外深造

尤德爵士紀念基金致力於培育優秀的學生及人才，為他們提供獎學金及獎項，鼓勵他們在不同領域發揮潛能，為社會作出貢獻。第三十六屆獎學金頒獎典禮於今日（19日）在香港大會堂舉行。本屆共有約940名學生、4名學徒及五5在職人士獲頒授獎學金及獎項。



金額最高達30萬元的海外研究生獎學金申請人數高達244人，其中戴仲儀脫穎而出奪得獎學金。她現為影片製作人，計劃於美國南加州大學修讀動畫及數碼藝術碩士學位課程。



海外研究生獎學金30萬元得主將赴美升學

基金於2022/23學年共撥出263萬元，並頒發多項獎項。其中包括一項30萬元海外研究生獎學金、一項28萬元殘疾學生海外獎學金、三項5萬元研究生獎學金、六項4萬元獎學金及一項4萬元獎學金，予修讀學士學位課程的殘疾學生等。

競逐2023/24學年海外研究生獎學金及海外獎學金的申請人數高達244人，其中戴仲儀脫穎而出，奪得海外研究生獎學金。她現為影片製作人，計劃於美國南加州大學修讀動畫及數碼藝術碩士學位課程。而2023/24學年殘疾學生海外獎學金得獎者為陳曉朗，他現就讀浸信會呂明才中學，計劃於美國史丹福大學修讀數學及計算機科學學士學位課程。

尤德爵士夫人：基金至今惠及82.9萬人

尤德爵士夫人透過線上方式參與頒獎典禮。她表示，自基金成立以來，已動用2.63 億元，設立多個獎項和贊助各類不同活動，惠及超過82.9 萬人。在未來的日子，基金會繼續致力培育香港的青年才俊，讓他們發揮所長，並鼓勵中學生以至在職人士矢志求學，力臻卓越。

尤德爵士紀念基金自成立至今，已為約2萬9600名香港學生提供獎助，包括獎學金和研究生獎學金等。其中，超過2,880名得獎者已完成課程，並於不同界別服務為社會做出貢獻。此外，基金亦於2022/23年度撥款60萬元，繼續贊助香港藝術節青少年之友計劃，讓中學及大專學生有更多機會接觸表演藝術。該年度，約4,000名學生成為青少年之友會員，並有約14,000名學生參加了各項青少年之友活動。