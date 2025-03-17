消委會接進修課程投訴增　100%退款保證無保證　理財課賣海外物業

消委會於過去3年，共接獲1,968宗涉及持續進修課程的投訴，今年1月已接獲94宗。有投訴人指涉事公司曾稱有100%退款保證，但在消委會介入下仍不肯退款；有個案報讀課程時發現課堂內容不如預期，理財課程建議投資海外物業；另有投訴人上免費的人生課程，卻被收取7,800元按金，最終按金無法取回。



消委會指業界銷售時應向消費者清晰講解機制及條款，如消費者決定終止課程並退款，商戶有責任履行承諾。另外，消委會呼籲大眾勿應宣傳報讀課程，應評估符合自身需要否。



消委會於過去3年，共接獲1,968宗涉及持續進修課程的投訴，今年1月已接獲94宗。（資料圖片/Canva）

3年收近2,000投訴

消委會今日（17日）出版新一期《選擇》月刊，提到由2022至2024年，消委會分別收到586、694、688宗涉及持續進修課程的投訴，今年1月則有94宗。《選擇》月刊公布3個案例，消委會認為部分個案有不當經營之嫌，促請業界改善，以保障消費信心和知情權。

不少市民會修讀課程為人生增值，但切記要小心選擇。（GettyImages）

個案一：$4.8萬報讀理財課程 上課時被推銷海外物業

投訴人於社交媒體看見理財課程廣告，標榜可進行「個人資產優化分析」及星級導師教授投資心得，並度身訂造資產增值策略，遂以4.8萬元報讀。

惟投訴人完成與理財顧問的諮詢環節後，發現資產增值策略為建議事主自行投資海外物業，或支付10多萬元由該公司代勞，認為課程內容與廣告貨不對辦，遂申請退款，並向消委會投訴。消委會介入後，公司願全數退款。

投訴人認為課程內容與廣告貨不對辦，遂申請退款，在消委會介入後，涉事公司願全數退款。（示意圖／GettyImages）

個案二：課程稱百分百退款保證 申請退款被拒

投訴人於社交媒體中留意到廣告營商課程，學費為8.7萬元，遂向該公司諮詢，公司指投訴人每月僅需支付8,700元的學費及520元的社交媒體平台廣告費，沒有其他成本，更引述有學員3個月內賺取100萬元，並承諾如即日報名，可享有100%退款。

惟上4個月課程後，投訴人發現課程中需購買其他協助工具，每月額外開支約1,400元，認為與初時沒其他成本的描述不同，並引述100%退款保證，遂要求學費退款。但公司藉多個理由拒絕退款申請，投訴人遂向消委會投訴，消委會調解無果，建議投訴人諮詢法律意見。

個案三：獲網友贈學券免費上人生課程 付$7,800按金無法退回

投訴人獲網友贈送免費電子學券，可參加5天人生課程。惟事主參加時，課程負責人要求其先支付按金7,800元，稱可令學員更專心上課，又承諾日後退款。負責人連續游説事主1小時，事主感身心疲累遂支付按金。及後，施主於網上發現大量相關騙案，聯絡負責人要求退回按金，但該公司拒絕，投訴人向消委會投訴。惟消委會介入後，仍無法聯絡該公司，建議投訴人諮詢法律意見。

消委會建議消費者保持理性，冷靜思考是否需要相關產品或服務；報讀課程前應深入了解內容及辦學機構的口碑，如課程設退款保證，應確保條款清晰列印以及保留所有交易文件和資料。（資料圖片）

消委會認為上述3個案例都涉及不當經營之嫌，部分或違反《商品說明條例》，促培訓機構銷售時向消費者清晰講解機制及條款，如消費者決定終止課程並退款，商戶有責任履行承諾，以保商譽。

另外，消委會建議消費者保持理性，冷靜思考是否需要相關產品或服務；報讀課程前應深入了解內容及辦學機構的口碑，如課程設退款保證，應確保條款清晰列印以及保留所有交易文件和資料。