消委會雙人床褥測試｜$2499 IKEA獲4星性價比最高　勝$9328絲漣

消委會今日（17日）公布新一期《選擇》月刊，測試市面上14款常見品牌的雙人床褥，發現大部分床褥性承托力良好，一半獲4星評分；當中性價比最高的是IKEA的雙人獨立袋裝彈簧床褥特級承托床褥，價錢為2,499元，獲得4星評分，勝測試樣本中最貴、9,328元絲漣。而評分最低的是海馬牌我們的床褥，僅3星，價錢為2,655元。



消委會公布新一期《選擇》月刊，測試市面上14款常見品牌的雙人床褥，發現大部分床褥性承托力良好，一半獲4分評分。（消委會提供）

消委會公布一項雙人床褥測評，測試14款床褥的舒適度、耐用程度和防火性能。當中獲得4星評分的IKEA VESTERÖY 雙人獨立袋裝彈簧床褥特級承托性價比最高，售價為 $2499；

整體評分：

1. IKEA / VESTERÖY 雙人獨立袋裝彈簧床褥特級承托 / $2499 / 4分

2. SINOMAX / 銀離子 ENPOWER® CUBE床褥 / $6299 / 4分

3. 歐化寶 / Magic 三段式獨立袋裝彈簧護脊床褥 / $5936 / 4分

4. 舒達 / Omaha / $8960 / 4分

5. 無印良品 / 高密度袋裝彈簧床褥 / $4280 / 4分

6. 蓆夢思 / Goodnight Ayr / $8260 / 4分

7. EMMAS / Adelaide / $4196 / 4分

8. 喜居樂 / 竹纖維天然抗菌超舒適連鎖彈簧床褥 / $2299 / 3.5分

9. 雅蘭 / Morpheus / $5730 / 3.5分

10.金美夢 / 恆溫四季床褥 / $5399 / 3.5分

11. 愛皇健 / 特級護脊健 / $7920 / 3.5分

12. 絲漣 / PostureCare Optimal / $9328 / 3.5分

13. SKYLER / ELITE Mattress / $5460 / 3.5分

14. 海馬牌 / 我們的床褥 / $2655 / 3分

