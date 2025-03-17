消委會妝前底霜｜17款防曬成份或干擾內分泌　植村秀、資生堂上榜

不少人化妝前都會塗妝前底霜（primer），不過成份可能暗藏危機。消委會分析了37款妝前底霜產品的成份表，20款標榜具防曬效能。消委會指有17款的成份可能干擾內分泌，當中不乏知名品牌，如shu uemura植村秀、SHISEIDO資生堂、雪花秀Sulwhasoo等。有3款品牌，Charlotte Tilbury、shu uemura及ELXIR更含有可能令部分人士引起光過敏反應的奥克立林。



全部產品中有17款標磅含酒精，部分酒精比例或較高，未必適合乾性肌膚人士頻繁使用。逾六成、即24款樣本顯示含有香料或香料致敏物質，或有致敏風險，其中The history of Whoo含7種香料致敏成份、SHISEIDO及雪花秀則含6種。



消委會指消費者較難避開接觸內分泌干擾物、香料等，僅得2款LAURA MERCIER及Rare Beauty未有標示上述成份。消委會促請有關機構共同制訂潛在內分泌干擾物的優先關注清單，並呼籲廠商適時檢討產品配方。



▼20款具防曬聲稱的妝前底霜樣本 ▼



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20款標磅防曬產品 17款或干擾內分泌

消委會分析37款妝前底霜產品，售價由108元至995元不等，包括20款標榜具防曬效能的樣本，以及17款沒有防曬聲稱的妝前底霜樣本。消委會發現，20款標榜具防曬效能的樣本中，當中八成半、即17款標示含有可能干擾內分泌的防曬成份。是次檢視的防曬成分包括EHMC、胡莫柳酯，以及可能令部分人士引起光過敏反應的奥克立林。

有15款顯示含有EHMC，主要用作吸收紫外線 UVB。目前內地、歐盟和美國允許在化妝品中使用，最高使用濃度介乎7.5%至 10%。然而，歐盟消費者安全科學委員會認為EHMC可能是內分泌干擾物，現有的研究數據未足以排除其基因毒性。

3款標示含另一款防曬劑胡莫柳酯，雖然各地最高用量可達 7.34%至 15%，但有研究指其可能具影響內分泌的特性。 至於防曬劑奥克立林，濃度低於10%仍屬安全，有3款產品使用這種成份。如果曾對非類固醇類消炎外用藥物酮洛芬有光過敏反應的人士，亦有機會對奧克立林有光過敏反應，應避免選用相關化妝產品。

或影響性荷爾蒙 孕婦、餵母乳人士盡量少用

消委會引述研究指，干擾內分泌的物質可經不同途徑影響荷爾蒙水平，可能影響性荷爾蒙，有機會削弱生殖能力、甚至增加罹患乳癌或睪丸癌的風險等。孕婦、正在餵哺母乳人士、兒童及青少年應盡可能減少接觸這些物質。

4品牌含兩種受關注防曬成分

消委會指出，有4個品牌更標示含有兩種可能干擾內分泌的防曬成分，包括Charlotte Tilbury、ELIXIR、LANEIGE、shu uemura植村秀。其中，除了LANEIGE之外，其餘3款品牌均含可引起光過敏反應的奥克立林。

其中，shu uemura的品牌商表示，目前歐盟尚未就個別成分作出最終結論，公司一直密切關注發展，確保產品符合規定亦具備科學成效，並強調其所供應的產品符合歐盟現行規定。

另外，多個廠商ADDICTION、Clé de Peau、ELIXIR、IPSA、NARS、SHISEIDO、JUNG SAEM MOOL、SUQQU回應消委會指，所含的受關注防曬成份符合各國和地區的法規要求，或者符合歐盟《化妝品條例》的規定上限等。

▼17款沒有防曬聲稱的妝前底霜樣本 ▼



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