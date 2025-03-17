南亞裔5男女涉闖入小屋　脫光獨處10歳女童衣服　再邊摸摑邊嘲笑

年僅10歲的斯里蘭卡裔女童，獨自留在元朗小屋家時，突有4男1女南亞裔人士闖入，其中一名菲律賓籍男子是其鄰居，5人入屋後涉嫌要女童脫衣，女童不肯，便遭他們脫下衣服，各人又涉摸她全身，包括她的胸部及下體，之後又掌摑她，過程中並不停嘲笑她，然後離開。女童初時不敢告知父母，後突要求母親搬家，從而揭發事件。5名南亞裔被告否認指控，案件今(17日)在區域法院開審。



5名被告中，包括4名菲律賓籍被告：Macaraig Benjur Lamonte（46歲）、Arcega Julie Jr Pedrozo（32歲）、Villareal Gina Nueva（女，51歲）、Macaraig Jimwoel-corpuz（54歲），及1名尼泊爾籍被告MD Moazzem-hossain（42歲），他們被控一項年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為及一項普通襲擊，指他們於2023年1月3日，在香港新界元朗某小屋與或向10歲的女童X作出嚴重猥褻作為及襲擊X。

菲律賓籍首被告Macaraig Benjur Lamonte是女童X的鄰居。(陳蓉攝)

菲律賓籍第四被告Macaraig Jimwoel-corpuz。(陳蓉攝)

案中唯一尼泊爾被告Moazzem-hossain。(陳蓉攝)

首被告與X是鄰居

控方開案陳詞指，事發時X僅10歲，自2022年起與父母同住元朗一小屋，首被告與X一家是鄰居，與X相識。事發當日，只有X一人在家中，5名被告突然闖入並侵犯及掌摑X。

事發前次被告曾致電X

事發前，次被告Arcega曾致電X，知道當時她獨自留在家中。事發時，X正在床上玩電話，家中大門突然被打開，X聽到5名被告闖入屋，之後更進入她的睡房，X當時覺得很震驚。

5被告表現亢奮且不斷嘲笑X

開案陳詞續指，5位被告當時很亢奮，其中次被告Arcega首先靠近X，眾人要X脫去衣服，X當時很害怕，沒有回應他們的要求。其後次被告動手脫去X身上的衣物，X開始哭泣，5人繼而不斷嘲笑X。

眾被告一同摸X並一起大笑

在脫去X的衣服後，Arcega及其餘被告先後用手觸摸X的身體，包括她的私處及胸部，然後一起大笑，X當時被壓住，所以無法逃離。在數分鐘後，眾人停止觸碰X，但開始掌摑其臉頰，之後離開小屋。X穿回衣服，並嘗試讓自己冷靜。

母聽電話錄音X突變激動

X因為害怕，沒有把事件告知父母，惟X的母親有把電話放在家中錄音的習慣。在2023年1月4日，X與母親一起聆聽事發當日的錄音，X開始情緒失控並哭泣，並向母親要求盡快搬家。一星期後，X始把事件告知父母。警方事後檢查X的電話，找到X與次被告Arcega的通訊記錄。

案件編號：DCCC775/2023