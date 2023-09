韓國女直播主遊港　港鐵站內疑遭南亞漢非禮　港鐵﹕已通知警方

一名韓國女直播主遊港期間,於深夜時分在中環遭南亞裔男子在街頭搭訕,其間對方作出騷擾的動作,更一度將她壓向港鐵站的牆壁,懷疑曾觸及其胸部,女事主受驚連稱﹕「不要翹我手臂(please don't hold my arm)」,又指不是獨自一人,最終南亞男子逃去。港鐵回覆指,沒有接獲求助,但已就事件通知警方。



直播片段可見,該名韓國女直播主於深夜時份,在中環畢打街準備搭電車到西邊街站的酒店,一名南亞漢向她搭訕,研究電車班次,雙方交談數分鐘後懷疑電車已過尾班車,南亞漢指他居住堅尼地城,與女直播主是同一方向,兩人遂一同前往搭地鐵。惟由街頭走至中環港鐵站期間,南亞漢做出不少有肢體接觸的行為,一時將手搭在女直播主膊頭,一時翹其手臂。

女直播主受驚指「不要翹我手臂(please don't hold my arm)」,南亞漢則在其耳邊不斷說「我獨自一人,跟我來吧( I am alone, come with me)」,並不斷貼近女直播主,女直播主拒絕指「不,我不是獨自一人(No,I am not alone)」,但南亞漢未有停手,女直播主一度於港鐵站內被壓在牆邊,南亞漢更疑出手伸向女子胸部位置,女直播主被嚇得花容失色,伸手推開對方,並大叫求助「please help me」,南亞漢最終朝站外逃走。事件引起網民討論,認為應該報警處理,但同時亦有人猜疑片中情況的真偽。

港鐵回覆查詢時表示,中環站沒有收到相關的乘客報告或求助記錄。港鐵留意到相關影片,已就事件通知警方。港鐵一直致力為乘客提供安全舒適的乘車環境,港鐵藉此呼籲,若有乘客覺得受到滋擾,可即時通知車站職員,以便作出適切的跟進。