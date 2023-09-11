韓國女直播主遊港　港鐵站內疑遭南亞漢非禮　港鐵﹕已通知警方

一名韓國女直播主遊港期間，於深夜時分在中環遭南亞裔男子在街頭搭訕，其間對方作出騷擾的動作，更一度將她壓向港鐵站的牆壁，懷疑曾觸及其胸部，女事主受驚連稱﹕「不要翹我手臂（please don't hold my arm）」，又指不是獨自一人，最終南亞男子逃去。港鐵回覆指，沒有接獲求助，但已就事件通知警方。



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直播片段可見，該名韓國女直播主於深夜時份，在中環畢打街準備搭電車到西邊街站的酒店，一名南亞漢向她搭訕，研究電車班次，雙方交談數分鐘後懷疑電車已過尾班車，南亞漢指他居住堅尼地城，與女直播主是同一方向，兩人遂一同前往搭地鐵。惟由街頭走至中環港鐵站期間，南亞漢做出不少有肢體接觸的行為，一時將手搭在女直播主膊頭，一時翹其手臂。

女直播主受驚指「不要翹我手臂（please don't hold my arm）」，南亞漢則在其耳邊不斷說「我獨自一人，跟我來吧（ I am alone, come with me）」，並不斷貼近女直播主，女直播主拒絕指「不，我不是獨自一人（No,I am not alone）」，但南亞漢未有停手，女直播主一度於港鐵站內被壓在牆邊，南亞漢更疑出手伸向女子胸部位置，女直播主被嚇得花容失色，伸手推開對方，並大叫求助「please help me」，南亞漢最終朝站外逃走。事件引起網民討論，認為應該報警處理，但同時亦有人猜疑片中情況的真偽。

港鐵回覆查詢時表示，中環站沒有收到相關的乘客報告或求助記錄。港鐵留意到相關影片，已就事件通知警方。港鐵一直致力為乘客提供安全舒適的乘車環境，港鐵藉此呼籲，若有乘客覺得受到滋擾，可即時通知車站職員，以便作出適切的跟進。