南亞裔男同志多番雞姦非禮胞弟　明知HIV未做安全措施　囚9年8月

南亞裔男同志，明知是HIV帶菌者，仍多番在未使用安全套下雞姦未成年同父異母胞弟，又要胞弟為他口交，性侵時間長達近4年，弟弟14歲時不甘受辱揭發事件。男同志早前承認16項非禮及非法肛交等罪，案件今(15日)在高等法院判刑，法官指被告案發時更帶其同性戀朋友回家，並誘及逼弟弟吸食冰毒，不但未有盡兄長照顧弟弟的責任，更明知自己HIV呈陽性仍無用安全措施，判被告入獄9年8個月。



被告AJBD，32歲，承認8項向年齡16歲以下的兒童作出猥褻行為、1項非禮、5項製作兒童物品和2項未經同意下肛交罪，合共16罪。控罪發生於2017年至2021年間，涉及的事主均為被告的同父異母胞弟X。X案發時介乎11至14歲。

被告AJBD在高等法院承認多項雞姦及非禮罪，判囚9年8月。(黃浩謙攝)

被告友人亦曾涉性侵X但罪脫

此外，被告AJBD又曾把男性朋友熊思昊（37歲，無業，下稱熊）帶回家，熊其曾曾涉性侵X，從而被控向年齡16歲以下的兒童作出猥褻行為，以及與16歲以下男子作出同性肛交兩罪，但熊經審訊後被裁定罪名不成立。

X感羞恥並曾現自殺念頭

法官引述報告指，被告自認是一名同性戀者，但否認有戀童傾向。他自2017年起吸食冰毒，稱案發時是在毒品影響下犯案，現已深感後悔，望能向家人道歉。X的創傷報告指，X對事件感羞恥、無力及被孤立，更因而出現自殺念頭。

未經同意下肛交嚴重性與強姦相同

法官判刑指，未經同意下肛交罪的嚴重性與強姦相同，是本案最嚴重的一條控罪。被告是X的兄長，兩者年紀相差甚大。X案發時與被告同住，被告有照顧他的責任，本案屬嚴重的違反誠信。另被告案發時曾將其同為同性戀的好友帶回家，引誘和脅逼X吸食冰毒。

被告有和X性行為的片段

法官續指，被告犯案歷時3年多，在自知其人類免疫缺乏病毒（HIV）測試呈陽性的情況下，與X肛交時未有使用安全措施，對X造成嚴重心理創傷。此外，被告在干犯部份控罪時，更有和X發生性行為的片段。

X案發時年紀少

基於以上因素，考慮到X案發時的年紀，法官就16罪分別以2年半至12年為量刑起點，再因被告認罪及協助控方出庭作供，給予其46.5%刑期扣減，即被告總刑期為9年8個月。

案件編號：HCCC22/2023