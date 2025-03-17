第三間醫學院｜申請今日截止 科大浸大理大已提交建議書
有意申辦第三間醫學院的資助大學，須於今日最後限期前向政府提交建議書。科技大學、浸會大學及理工大學公布，今日（17日）已向政府提交建議書。
科大稱，致力建立一所結合卓越臨床實力與科技創新的醫學院，培育兼具臨床實力與科研思，並精通科技的新一代醫生。浸大稱，建議將新醫學院命名為「前沿綜合醫學院」，通過融合創新技術和前沿研究、結合中西醫及傳統醫學等，推動醫學進步，為患者提供更全面的治療。理大冀培育更多優秀醫生，應對香港及大灣區的醫療需要。
科大建議書長達150頁 課程設計與兩所醫學院「錯位發展」
科大公布，今午（17日）正式向政府提交第三間醫學院建議書，共150頁。校方指，建議書根據政府訂立的10項有關籌建新醫學院主要考慮條件而撰寫，當中詳述包括在創新策略定位、課程設計、教職員人手、臨床經驗與學習資源、學生收生安排及可持續融資模式等多方面作出的建議。
科大表示，課程設計旨在與現有兩所醫學院錯位發展，既符合國際標準，亦回應本地社會需求。校方指，一直積極拓展合作網絡，至今已與超過20所海內外領先醫學院及醫療機構簽訂協議，涵蓋香港、大灣區、北京、長三角、華中地區、英國及美國等地。
科大校長葉玉如稱，過去兩年科大全情投入籌備醫學院計劃，相信科大籌辦的新醫學院將助力香港躍升為國際醫療創新樞紐，培育未來的醫學人才，引領全球醫療變革。
浸大命名新醫學院為「前沿綜合醫學院」
浸大今早表示已提交第三間醫學院建議書，建議書中將新醫學院命名為「前沿綜合醫學院」，反映校方通過融合創新技術和前沿研究，以及傳統醫學和中醫藥的智慧與西方醫學的先進思維，推動醫學進步，促進大眾對健康和治療的全面了解，為患者提供整全的照護。
浸大校長衞炳江向團隊致謝，稱對爭辦新醫學院充滿信心，「浸大在建議書中提供了極具競爭力的元素，能符合工作組羅列的主要考慮條件。」
理大：助力香港發展成為國際醫療創新樞紐
理大也已於今日提交建議書，校方冀培育更多優秀醫生，應對香港及大灣區的醫療需要；校方表示有信心憑藉雄厚的科研實力，以及在醫療教育方面的堅實基礎和豐富經驗，定能配合去年《施政報告》提出，助力香港發展成為國際醫療創新樞紐。理大將適時公布更多有關籌建第三所醫學院的詳情。