第三醫學院｜病人組織調查：多人冀新醫學院具創科能力　培育仁醫

本港正擬籌建第三間醫學院，有意開設新醫學院的大學需在本月17日或之前遞交建議書，關注病人團體的組織訪問逾500名受訪者，調查有關意見。結果顯示，逾七成受訪者認為培育具醫德、仁心仁術的醫生最重要；其次為培訓醫護能面對現代化醫療科技創新診斷及治療方案。



香港病人組織聯盟及長期病患者關注醫療改革聯席今（9日）發表有關病患及照顧著等對新醫學院的調查。調查於2月26日至本月6日進行，以網上問卷形式蒐集537受訪者意見。其中逾一半為殘疾人士，約四成為照顧者，2%為弱勢社群。

調查共14個項目，受訪者就每個項目以1分為「極不重要」，5分為「極之重要」評分，分析時計算平均分。

逾五成人認為能聘具資歷教學專才重要

調查結果顯示，就辦學機構條件及能力方面，逾五成受訪者認為「有能力聘請具資歷、經驗及研究實力的高水平國際和本地教學專才」及「具備醫療創科發展、研究和培訓醫護優勢，推動醫學創新和科研發展」極為重要，平均分分別高達4.45及4.43，反映病患及照顧者等群體注重機構的醫療創科及科研能力。

就醫學院課程方面，逾七成受訪者認為「培育具醫德、仁心仁術的醫生」最重要，平均分高達4.68；其次為「培訓醫護能面對現代化醫療科技創新診斷及治療方案」，平局分達4.53，反映受訪者對新醫學院醫護的期望。

團體期望「籌備新醫學院工作組」可以考慮是次調查結果，從病人角度選擇適合的辦學院校。