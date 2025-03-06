第三間醫學院｜科大敲定建議書方案　邀醫學權威楊紫芝任特別顧問

有份爭辦本港第三間醫學院的香港科技大學，早前分別召開校董會顧問小組及醫學教育工作小組會議，敲定呈交予政府的課程框架及建議書方案。科大又宣布，邀請到香港大學醫學院首名女院長兼該校前高級副校長楊紫芝，擔任醫學教育工作小組特別顧問。



科大宣布，邀請到香港大學醫學院首名女院長兼該校前高級副校長楊紫芝，擔任醫學教育工作小組特別顧問。

楊紫芝是香港大學醫學院首名女院長 去年已挺科大辦新醫學院

科大校董會顧問小組與醫學教育工作小組上月開會，為科大籌辦香港第三間醫學院的計劃提供意見。其中，工作小組邀請到楊紫芝擔任工作小組特別顧問，小組在最近舉行的會議上，一同審視科大提倡的課程設計，並對有關方案表示讚賞。楊紫芝是香港大學醫學院首名女院長兼該校前高級副校長，亦是去年表態支持科大開辦醫學課程的醫學界人士之一。

科大校董會顧問小組上月開會，討論四年制第二學位醫科課程的優勢與可行性。

顧問小組討論四年制第二學位醫科課程的優勢與可行性

至於顧問小組，由科大代表介紹醫學院的定位、課程設計、教學醫院的合作、本地和國際教職員招聘及可持續資金模式等，小組成員則就各範疇提供建議及見解，尤其深入討論四年制第二學位醫科課程的優勢與可行性。

顧問小組強調，透過將人工智能等新興科技提早融入醫學教育，可培育學生成為具臨床實力並精通科技的醫生，以推動醫學及治療技術創新，革新醫療服務模式。

科大校董會顧問小組上月開會，討論四年制第二學位醫科課程的優勢與可行性。

科大：兩場會議為大學的計劃確立了清晰的藍圖

科大指，上述兩場會議為大學的計劃確立了清晰的藍圖，包括敲定課程框架及建議書方案等。顧問小組及工作小組未來將繼續為科大提供策略性的指導，確保科大籌建的醫學院能成為一所推動香港乃至全球醫療變革的學府。