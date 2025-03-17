李兆基逝世｜身兼企業家與慈善家　捐屯門地建全亞洲最大安老院舍

恒基兆業地產有限公司創辦人李兆基今日（2025年3月17日）逝世，享壽97歲。李兆基一度是香港首富，他最為人熟識當然是企業家身份，但他同時亦是關心社會、熱心公益的慈善家，歷年關心高等教育發展與基層生活，於2014年贊助恒地捐出屯門一幅10萬平方呎的土地予博愛醫院，興建全亞洲最大的安老院舍，可提供1,433個宿位，惠及老弱。



另外，恒地作為香港地產龍頭之一，李兆基曾捐地建屋予長者及青年，而他在教育方面捐款尤其積極，包括設立「牛津大學李兆基獎學金」，每年推薦3至4名香港優秀學生負笈英國牛津大學，其貢獻獲牛津大學認可，獲頒授「牛津大學榮譽校長恩德堂」殊榮。



恒基兆業地產有限公司創辦人李兆基於2025年3月17日黃昏逝世，享壽97歲。(恒基提供圖片）

頻捐地行善惠及基層老弱

李兆基生前其中一個願景是改善基層市民生活、減少貧富懸殊，所以他於2014年贊助恒地捐出一幅10萬平方呎、位於屯門的土地予博愛醫院，用以興建長者護養及護理院舍。院舍提供1,433個宿位，為全亞洲最大的安老院舍。

至2015年初，李兆基再捐出家族持有的一幅約6.6萬平方呎、位於元朗的土地予保良局興建青年宿舍「保良局李兆基青年綠洲」，該處是全港最大的青年宿舍，共有1,680個宿位，18至30歲符合條件的青年可以特廉租金入住。

獲頒授「牛津大學榮譽校長恩德堂」殊榮

1979年至2006年間，李兆基透過「牛津大學李兆基獎學金」，每年推薦3至4名香港優秀學生負笈英國牛津大學，至今已有近百名學生受惠。其貢獻獲牛津大學認可，獲頒授「牛津大學榮譽校長恩德堂」殊榮。

李兆基亦有捐款予不同學校，例如其香港及順德李兆基中學。大學方面，除了本港10間大學外，亦有向內地3間大學捐款，包括北京大學、清華大學和復旦大學，加上向多間海外著名學府捐款，款項以十億港元計。

順德聯誼總會李兆基中學。（張浩維攝）

慈善足跡遍佈內地 幫助農民脫貧

除了香港外，李兆基的慈善足跡亦遍佈內地，他自2006年起推動慈善培訓計劃「溫暖工程李兆基基金百縣百萬農民及萬名鄉村醫生培訓」，幫助農民脫貧，累計捐款超過4.4億人民幣，培訓逾123萬農民，其就業率逾93％。此計劃亦培訓了11,000名鄉村醫生，使偏遠地區農民得到及時的醫療。

此外，2008年四川汶川發生8級大地震時，李兆基捐出1億港元，聯同其家族成員及集團員工所捐的2,000萬港元，用於賑災。捐款部分購買災民急需物資，送往災區；當中8,000萬用於重建受災嚴重的廣元市中心醫院門診內科綜合大樓。

其他善舉：創立仁安醫院、捐助關愛基金

私家醫院仁安醫院也是由李兆基創立。2006年，醫院推出「仁心仁術」慈善計劃，為急需手術治療而無能力負擔費用的本港及內地病患人士提供免費醫療服務。

私家醫院仁安醫院也是由李兆基創立。 （資料圖片）

另外，政府於2010年推動成立「關愛基金」，李兆基亦積極響應，由「李兆基基金」及恒地系公司合共捐款4億。該基金就醫療、教育、福利、民政及房屋等範疇，先後推出數十個項目，受惠人士數以10萬計。

做慈善要有「四兩撥千斤」、「以小博大」之效，透過槓桿原理，一傳十，十傳百。 李兆基

而作為投資界高手，李兆基有「亞洲股神」稱號，他投資亦不忘行善，曾許下承諾︰「我的願望是在恒生指數3萬點時，每年捐出10億元做慈善。」到了2018年年初，恒指突破3萬點，他隨即與保良局簽訂備忘錄，以李兆基基金名義捐出1億元予保良局，善款將撥作保良局總局東翼重建工程，擴展社會服務。

李兆基其後再許下承諾：「恒指見4萬點，每年捐20億元。」其豪言引起熱議。但發言人稱李兆基並無對恒指見4萬點的時間表有所預測。不過直至李兆基辭世，恒生指數仍未曾試過上到4萬點。