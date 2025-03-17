李兆基逝世｜內地慈善義舉眾多　北大清華捐5億　多場天災捐鉅額

恒基兆業地產有限公司創辦人李兆基周一（17日）黃昏逝世，享壽97歲。李兆基是著名慈善家，曾多次向內地捐款，除了向北大、清華等頂尖大學捐款助學外，也捐出鉅額金錢用於扶貧及賑災。



李兆基捐鉅額協助農民就業脫貧和改善農村衛生事業。（中華同心溫暖工程基金會）

綜合歷年報道，在2006年，李兆基成立「溫暖工程李兆基基金百縣百萬農民及萬名鄉村醫生培訓計劃」，歷年累計捐超過4.3億元人民幣，協助農民就業脫貧和改善農村衛生事業。

該項目成功培訓超過123萬名農民，就業率超過93%，並培訓1.1萬名鄉村醫生，捐建了900多所農村醫療站及1所兒童福利院。

在2009年，李兆基向北京大學、清華大學各捐贈2億元人民幣。（新華社）

在2009年，李兆基向北京大學、清華大學各捐贈2億元人民幣。2011年向清華增加捐款1億元人民幣，以興建「李兆基科技大樓」。

2008年四川發生汶川大地震，李兆基捐出1億元港幣，再聯同其家族成員及集團上下捐出2000萬元港幣，用於賑災。當中部分捐款用作購買災民急需的物資，直接送往災區，而8000萬元則用於援建在地震中受損嚴重的廣元市中心醫院門診內科綜合大樓。

在2023年7-8月，京津冀及東北地區出現極端降雨過程，部分地區遭遇嚴重洪澇災害。李兆基基金向中華慈善總會捐款2000萬元人民幣，支援防汛搶險及賑災工作。

同年年底，甘肅臨夏州積石山縣發生6.2級地震，造成大量傷亡。李兆基基金捐款2000萬人民幣支援當地抗震救災。