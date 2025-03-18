馬會獎學金頒肌萎症港大生等126人　包括首屆新晉創科學者獎學金

香港賽馬會周日（17日）舉行獎學金頒授典禮暨高桌晚宴，向116名大專院校學生頒授獎學金，表揚他們學業成績優秀和熱心服務社會，亦向10名傑出創科人才頒授首屆「賽馬會新晉創科學者獎學金」，同時恭賀40名馬會獎學金得主學滿畢業。



圖為2025年3月17日，香港賽馬會行政總裁應家柏（前排右二）與賽馬會學人蔡卓欣（前排右一）、李灝（前排中）及龎灝鏘（前排左二）、賽馬會新晉創科學者胡德林博士（前排左一）及賽馬會獎學金同學會代表合照。（香港賽馬會圖片）

肌萎患者輪椅代步 盼以科技打造更包容世界

於香港大學修讀工學學士的李灝，是其中一名駿步人生獎學金得主。他自小患有脊髓肌肉萎縮症，需依賴輪椅代步，但他並沒有局限自己，反而努力運用所學研發能改善行動不便人士生活的產品。李灝表示，馬會獎學金讓他獲益良多，期望未來透過科技，打造一個更包容的世界。

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新晉創科學者研AI機器人 旨在提升微創手術精準度

胡德林博士則是本屆賽馬會新晉創科學者獎學金得主之一。其研究聚焦於AI輔助的微型磁性機器人優化設計、感知與控制，旨在利用AI工具提升微創手術的精準度和自動化水平。他表示，馬會獎學金為他的研究提供了更大的自由度，這是吸引他來港從事科研的關鍵因素之一。

圖為2025年3月17日，馬會主席利子厚在香港賽馬會獎學金頒授典禮暨高桌晚宴上致辭。（香港賽馬會圖片）

馬會主席寄語得主：善用科技力量造福社會

馬會主席利子厚致辭時稱，賽馬會獎學金規模於過去20多年來不斷擴大，馬會慈善信託基金更於去年推出賽馬會新晉創科學者獎學金。他表示，科技日新月異，特別是人工智能（AI），他寄語賽馬會學人和新晉創科學者要做好準備，善用科技的力量，造福社會大眾，為下一代帶來正面的影響。

香港賽馬會獎學金自1998年成立以來，已頒授獎學金予超過1,100位優秀學生，總捐助款額超過8.91億港元。