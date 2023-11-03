大學生用作品說話　歌曲盼助情緒困擾青年脫困境　獲頒馬會獎學金

近期社會關注青少年身心靈健康，浸會大學音樂創意產業二年級生黃智麟，小學期間曾因家庭問題困擾多次企圖輕生，及後在創作音樂的過程中找到抒發情緒的出口，視之為人生目標，他希望透過作品助青少年走出情緒困擾。



他又稱在音樂路上曾被同輩質疑，但堅信只有自己才能定義何謂成功，鼓勵青少年勇於追夢，又引用偶像之一歌手林家謙作品《聽風》的歌詞，「片刻安靜再重拾半點清醒」，寄語青少年面對壓力時不妨放鬆一下感受世界。



賽馬會今年共向106位成績卓越及熱心服務社會的學生頒發獎學金，同時增設賽馬會主席卓越獎學金及賽馬會駿步人生獎學金。

黃智麟是今年其中一名獎學金得主，他表示自己小五、小六期間曾因家庭問題而曾多次企圖輕生，直至升中後藉音樂創作改變生命。他自小對古典音樂感興趣，小六已考獲鋼琴八級，現時持有鋼琴ATCL演奏級。

賽馬會獎學金得主，浸會大學音樂學士（創意產業）二年級生黃智麟。（盧翊銘攝）

升中後他接觸到風格截然不同的電子音樂，耳目一新的風格吸引他開始自學編曲。他高中時正值疫情，更開始添置器材嘗試自行錄音為歌曲配上人聲，成為他抒發情緒和壓力的渠道，「創作過程好個人，可以將情緒具體化當寫故仔，嘗試表達點解唔開心」。

黃智麟將個人生活經歷放入電子音樂，逐漸找到自己的獨特定位，並確立人生意義就是做音樂，希望用作品說話，鼓勵受情緒困擾的人、宣揚珍惜生命的信息，為此他學習唱歌、口琴、最終更為追夢決定升讀浸大流行音樂課程。

賽馬會獎學金得主，浸會大學音樂學士（創意產業）二年級生黃智麟表示，打算運用獎學金作添置器材、製作新歌。（盧翊銘攝）

不過他的音樂創作路亦非一帆風順，黃智麟稱由小學到中學都感到十分孤單，「經常被同輩質疑，唔明自己做緊乜」，過程中他需尋找自己的路徑，需要深信自己能跨過難關。他又引用偶像之一歌手林家謙作品《聽風》的歌詞，「片刻安靜再重拾半點清醒」，寄語青少年面對壓力時不妨放鬆一下感受世界。

他同時慨嘆，香港社會競爭激烈，學生每日上課後還要補習，沒有足夠時間休息、搵興趣、做運動，過於看重學業。即使是大學，焦點往往在於畢業後的「錢途」，社會亦慣於以金錢衡量成功，強調只有自己才能定義何謂成功。

應屆賽馬會獎學金得主，左起為浸會大學音樂學士（創意產業）二年級生黃智麟、杭州亞殘運銅牌得主、港大文學士一年級生王愉程、應屆文憑試超級狀元、中大環球醫學一年級生羅嘉澤。（盧翊銘攝）

今年賽馬會獎學金得獎者還包括杭州亞殘運女子TT14級別雙打銅牌得主王愉程，以及應屆文憑試超級狀元羅澤嘉。

王愉程現時是香港大學文學士一年級生，患有「先天性結締組織異常」以及嚴重脊柱側彎。她表示，乒乓球是她唯一可參加的運動，因此一直堅持訓練，當時沒有想過可以代表港隊出賽。未來她希望主修中文，日後成為中文教師於特殊學校任教，以過來人身份教授下一代。

另一位獎學金得主羅澤嘉，現時是中文大學環球醫學課程一年級生。他表示自己在香港長大，一直視現正從醫的兄長為目標，眼見疫情期間暴露香港醫療尚有許多改善之處，放榜後決定留港升學，未來希望以醫生身份，令大眾更關注精神健康。