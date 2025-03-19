日本地震｜已有推測旅遊保險會失效？業界稱可索償除非確定爆發期

港人熱門旅遊目的地日本自今年起，不斷傳出可能爆發大地震的消息，究竟旅遊保險會否失效？國際專業保險諮詢協會會長羅少雄今日（19日）表示，市民購買旅遊保險前，必須留意條款是否保障自然災害範疇，包括地震及火山爆發等。

他又指，旅遊保險的用途在於保障未知的意外，除非符合以下其中一種情況，包括大地震爆發日期已獲確定，或政府部門評定日本為風險高的國家，發出紅色或黑色旅遊警示等，否則仍屬於未知情況，若有地震等相關意外，照道理應按保單條款作出賠償。「大家𠵱家都係預測嘛，係未發生嘅嘢。」



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天文台稱無法預測地震 不會建議市民去或不去日本

日本自今年起正蒙上爆發地震的陰霾，當地有媒體引述專家最新研究報告指，北海道東南部外海的千島海溝，已累積足以發生黎克特制9級地震的能量，呼籲外界為可能出現的地震和海嘯，做好防範和災害應變措施。

天文台繼早前發布一篇名為《日本南海海槽的地震風險及其對香港的潛在影響》的文章後，台長陳栢緯昨日(18日)在記者會中指出，日本確實有機會爆發地震，南海海槽每300至600年發生一次規模達8級以上的地震，只能密切關注當地地氣象部門的最新資訊。

但陳栢緯不建議市民為迴避風險而選擇放棄到日本旅遊。「我哋唔會話建議市民去唔去邊度，因為實際上地震冇辦法可以預測得到。」

業界︰市民須留意條款是否保障自然災害範疇

一般而言，旅遊保險能保障受保人的旅程因天災而導致取消、被迫中斷或延誤。惟最近數個月日本疑爆發大地震的消息，會否影響到保障範圍及賠償？

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄表示，遊日市民購買旅遊保險前，必須留意條款是否保障自然災害範疇，包括地震及火山爆發等，同時也要細閱附加條款，了解各自然災害的最高賠償額度。

問到保險公司會否專為旅遊氣泡推出產品，羅少雄認為可能性不大，但會補充新冠肺炎相關條款。（資料圖片）

傳媒報道日本或爆地震無礙索償 符合某條件方不獲賠償

近日傳媒大肆報道日本可能爆發地震，但沒有具體時間，有旅遊網站稱市民在傳媒報道後仍出發往日本旅遊，一旦突然爆發地震則不獲賠償。

羅少雄強調，旅遊保險的用途在於保障未知的意外，眾所周知日本地震頻發，除非符合以下其中一種情況，包括已確定大地震爆發的日期，或政府部門已評定日本為風險高的國家，例如發出紅色或黑色旅遊警示等，否則仍屬於未知情況，若有地震等相關意外，照道理應按保單條款作出賠償。

除非香港保安局或天文台，或者當地政府已經宣布咗喇，講明幾時會出現喇。但大家𠵱家都係預測嘛，係未發生嘅嘢。 國際專業保險諮詢協會會長羅少雄

暫無調整日本旅遊保費︰你唔做咪冇晒啲客

羅少雄又提醒，自由行旅客不同於團客獲得旅行社保障，更應注意行程是否受保，若涉及到高山或水上等活動，或本身患有長期病患，更需要細閱條款細則，並向保險中介人查詢緊急支援等細節。若旅途期間不幸發生意外，必須確保醫院被列入索償名單內。

日本旅遊保險的費用有否加價？羅少雄認為，香港保險公司眾多，業界的競爭激烈，暫時沒有調整保費。「老老實實競爭咁大，你呢間唔做，人哋嗰間做，你唔做咪冇晒啲客。」