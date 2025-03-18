日本地震｜南海海槽或爆發　天文台︰難預測、不會建議市民去不去

港人熱門旅遊目的地日本自今年起，不斷傳出可能爆發大地震的消息，甚至有本地旅行社大受打擊，今年復活節日本團數目只有去年的一半。天文台今日（18日）發布全年天氣展望，台長陳栢緯表示，由於南海海槽每300至600年發生一次規模達8級以上的地震，日本確實有機會爆發地震，屆時或有輕微海嘯影響本港。「我哋唔會話建議市民去唔去邊度，因為實際上地震冇辦法可以預測得到。」



天文台早前發布日本地震潛在影響的文章

日本媒體引述當地專家最新研究報告指，北海道東南部外海的千島海溝，已累積足以發生黎克特制9級地震的能量，呼籲外界為可能出現的地震和海嘯，做好防範和災害應變措施。天文台早前也發布一篇名為《日本南海海槽的地震風險及其對香港的潛在影響》的文章。

2024年8月，日本氣象廳首次發布「巨大地震注意（南海海槽地震臨時情報）」警報，有受訪市民稱會如常到日本旅遊，亦準備好求助資訊。（資料圖片／郭梓謙攝)

關注日本可能發生大地震 天文台密切注意當地氣象部門預測

天文台台長陳栢緯表示，日本確實有機會爆發地震，由於南海海槽每300至600年發生一次規模達8級以上的地震，天文台只能密切注意當地氣象部門發布最新的地震預測。

陳栢緯又指，若港人在旅遊期間不幸遇到地震，一般求生方式為躲藏在桌下，若條件許可則應離開室內空間，至於詳細方式可參考氣象部門提供的預警及注意事項。

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天文台台長陳栢緯︰地震冇辦法可以預測得到

陳栢緯又指，由於日本距離香港甚遠，地震波傳至香港時已有所衰減，惟當地若發生強度較高的地震，仍可能有輕微海嘯影響本港。「我哋唔會話建議市民去唔去邊度，因為實際上地震冇辦法可以預測得到。」