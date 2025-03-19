的士記分制實施近半年66司機被記分　49人被記10分　至今無人停牌

「的士司機違例記分制」（的士記分制）去年9月起生效，涵蓋濫收車資、拒載、兜路等11項與的士司機相關罪行。運輸及物流局最新指，截至本月9日，有66名的士司機被記分，當中5人被記3分，12人被記5分及49人被記10分，目前沒有的士司機被記15分或以上而須被取消駕駛的士資格。

當局指，運輸署已在全港主要的士站設置的士資訊牌,展示有關的士收費的資料，如市民懷疑司機涉嫌拒載、濫收車資等違法行為，可記下司機姓名、車牌、時間、地點等資料，然後向警方舉報。



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運輸及物流局今日（19日）答覆立法會議員鄭泳舜提問稱，政府除早前已檢視整體的士的營運和管理，並提出包括引入的士記分制和兩級制罰則等措施外，亦建議規定所有的士必須在車廂內安裝車廂攝錄機、行車記錄儀和全球衛星導航系統。

爭取今年第二季就規定所有的士安裝車廂攝錄機等提交修例建議

運輸及物流局指，安裝這些裝置有助警醒業內少數的害群之馬，亦讓警方和運輸署更容易跟進和調查的士司機涉嫌違規的行為，當局已就有關建議在2024年年底分別諮詢立法會交通事務委員會和交通諮詢委員會,並獲得委員的支持，並正進行相關法例草擬工作，爭取於今年第二季向立法會提交修例建議。