第三間醫學院｜鍾南山周一嶽坐鎮　理大稱願承擔遷入牛潭尾前支出

科大、浸大及理大於周一（17日）向政府遞交申辦第三間醫學院建議書，理大今日（19日）召記者會，交代醫學院構思的發展方向，以人工智能及醫工結合的教學方式，培育第二學位醫學生。校方亦公布專家諮詢委員會成員，包括中國工程院院士鍾南山、前食物及衛生局局長周一嶽、諾貝爾醫學獎得主巴里·馬歇爾（Barry Marshall）等。



校董會主席林大輝認為，理大培育醫療專才歷史悠久，開辦新醫學院可更有效率。他又表示，在遷入牛潭尾校舍前，理大願意承擔一切新醫學院的財政開支，「政府不用花一元」。



理工大學今日（19日）舉行記者會，交代醫學院構思的發展方向。(黃浩謙攝)

理大今日召開記者會簡介醫學院籌備計劃，包括專家諮詢委員會、合作伙伴、新醫學院定位及優勢等。

校方稱，21位專家組成的諮詢委員會，已就醫學院建議書提供意見。當中內地專家佔最多，有16人，其次，來自海外有4位，香港則有1位。成員包括中國工程院院士鍾南山、諾貝爾醫學獎得主巴里·馬歇爾（Barry Marshall）及前食物及衛生局局長周一嶽。

+ 8

人工智能及醫工結合 培育醫生掌AI技術

談及理大申辦新醫學院的定位及優勢，理大校長滕錦光表示，新醫學院面向人工智能時代及大灣區醫療生態，將以AI賦能及醫工結合的教學方式，在4年內培育第二學位醫學生。校長滕錦光期望新醫學院能培訓更多醫生使用AI，例如以AI撰寫病歷及以影像診斷等。

滕錦光指出，理大有45年培育醫療人才的經驗，目前已有多個醫療學科，如物理治療等，日後學生可跨學科合作及學習。滕錦光表示，若理大成功開辦新醫學院，課程可涵蓋全生命週期的醫療服務，成為香港最全面的醫學院。

他表示，理大設有大量工科，擁有很多醫工結合醫療科技成果，對AI醫療發展有幫助，近年亦成立了「AI+研究院」推動人工智能醫療發展。

與5間內地醫院合作 可安排北上實習

理大指，新醫學院將與5間內地醫院合作，學生可前往內地實習，了解內地醫療結構，以便融入大灣區醫療系統。被問會否與本地私家醫院合作，以便學生實習，理大常務及學務副校長黃永德稱，所有學生都需得到香港醫務委員會認證，現正與相關機構及醫生商討。

校董會主席林大輝稱，理大培育醫療專才歷史悠久，開辦新醫學院，相信更快捷及具性價比。他續指，向政府承諾，遷入牛潭尾校舍前，理大可負擔一切新醫學院的財政開支，「政府不用花一元」。被問及涉及開支預算及內容時，他表示，「心中有數，但天機不可泄露」，待適當時機公布。

另外兩間有意申辦醫學院的大學包括浸大及科大，早於遞交建議書前交代計劃詳情及進展，被問理大為何至今才交代，林大輝解釋忙於撰寫建議書，未找到合適時機公布。