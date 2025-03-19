房協首個專用安置屋邨出租項目「樂翹樓1座」入伙　提供375個單位

房協位於洪水橋/厦村新發展區、首個落成的專用安置屋邨樂翹都匯第一期甲及第一期乙兩個項目已全部竣工。繼第一期甲的資助出售房屋項目「樂翹軒I」於去年底交樓，第一期乙的出租屋邨、提供375個單位的「樂翹樓1座」的首批居民於本月起陸續辦理入伙手續。



發展局副局長林智文、房協行政總裁陳欽勉及總監（物業管理）潘源舫在「樂翹樓1座」歡迎首個住戶，恭賀其新居入伙，並一同參觀新單位及大廈各項康樂配套設施，包括平台花園、兒童遊樂及長者康體設施等。



「樂翹樓1座」是樂翹都匯第一期乙的出租屋邨項目，位於新界元朗洪水橋洪元路6號，樓高31層，提供375個出租單位，涵蓋一房至三房戶型。單位附設基本裝修，並設有平台花園、兒童遊樂及長者康體設施。

房協的專用安置屋邨出租單位的租金，參考房協乙類屋邨出租單位的水平釐訂，通過經濟狀況審查的住戶可在申請入住時向房協申請「特惠租金」安排。連同去年底交樓的資助出售房屋「樂翹軒I」，整個樂翹都匯第一期合共提供675個出租及出售單位。

林智文指，政府於2018年邀請房協以其資源發展專用安置屋邨，提供免經濟狀況審查的安置安排。他表示，項目既可改善受清拆影響居民的生活環境，亦推動北部都會區發展。

陳欽勉則指，專用安置屋邨是房協作為房屋實驗室其中一個示範，樂翹都匯的資助出售房屋『樂翹軒I』及出租屋邨『樂翹樓1座』兩個項目先後入伙，標誌着房協發展專用安置屋邨的首階段成果。他亦指，2025年會再另有專用安置屋邨推出，為合資格的住戶提供安置選項。

專用安置屋邨項目是房協近年和政府其中一個合作方向，為受政府發展清拆行動或市區重建計劃影響的合資格住戶提供免經濟狀況審查的安置選擇。房協目前發展或規劃中的專用安置屋邨項目共有8個，未來5年在新界及市區將會有約8,000個出售及出租單位落成。