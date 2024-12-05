MiC組裝樓樂翹軒I被批質素差　95位業主要求執漏　房協稱結構安全

位於北部都會區的洪水橋/厦村新發展區的資助出售房屋「樂翹軒I」今年竣工，首位業主剛於10月底收樓。「樂翹軒I」是房協首個採用混凝土「組裝合成」建築法（MiC）興建的資助出售房屋項目。惟有買家驗樓後不滿造工質素，更有YouTuber拍片「開箱」樂翹軒，直指其「甩漏多不合格」，包括出現滲水、樓層移位。



房屋協會總監（項目策劃及管理）張冠華接受報章訪問時指，房協已收到95位業主提交的執漏清單，強調「事無大小都會全力協助」，亦重申手工問題與MiC無關。



「樂翹軒I」是首個採用混凝土「組裝合成」建築法（MiC）興建的資助出售房屋項目，施工時間大幅縮短。（房協影片截圖）

樂翹軒I樓高27層 提供300個住宅單位 設會所與休憩庭園

「樂翹軒I」為房協洪水橋/厦村的專用安置屋邨「樂翹都匯」第一期甲的資助出售房屋項目，樓高27層，提供300個住宅單位，涵蓋一房至三房戶型，項目設有會所和休憩庭園等設施。

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樂翹軒I亦是首個採用混凝土「組裝合成」建築法（MiC）興建的資助出售房屋項目，施工時間大幅縮短。樂翹軒I首位業主剛於10月底收樓。房協主席凌嘉勤及行政總裁陳欽勉，與發展局副局長林智文早前也一同視察樂翹軒I，並歡迎首位業主張先生。

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有買家不滿「樂翹軒I」造工質素

惟有買家驗樓後不滿造工質素，YouTuber「HellomateTV黑糯米」更拍片「開箱」樂翹軒，發現有樓層移位及滲水等問題，直指「甩漏多不合格」。

YouTuber「HellomateTV黑糯米」拍片「開箱」樂翹軒，發現有樓層移位及滲水等問題，直指「甩漏多不合格」。（影片截圖）

稱建築物結構各方面達標 滲水或因安裝組件時有偏差

房協總監（項目策劃及管理）張冠華接受《星島日報》表示，截至本周一，房協已收到95位業主提交的執漏清單，強調「事無大小都會全力協助」。他指，房協目前收到的執漏清單的內容大多圍繞地磚、牆磚、牆身油漆、腳線、門框等手工問題，強調紕漏與MiC建築法並無關係。他指，團隊會持續為業主執修。一般而言，執修工程可於21天內完成；至今有4個單位已完成首張執漏清單的工程，需時由2天至15天。

他亦針對樓層移位和滲水作解釋。他指在預製組件的安裝過程會有一些偏差，但經工程師准許，在安全計算範圍內。他表示，房協會根據條例檢測建築物的安全穩固性，建築物亦要經過屋宇署的核准出入伙紙，代表建築物結構各方面都要達標和安全。

滲水方面，他解釋，預製組件的每一面都有做防水塗層，並會先在廠房內「試好水、驗好水」後才完成外部裝修。安裝時，每個組件之間的夾口會以灌漿料填滿空位，然後再封膠防漏，樓板之間理應沒有滲水空間。

他指，有些封膠位置表面不平滑，屬手工問題，可以做得更好，但同樣不會影響結構安全。他表示，得悉最近網上影片指有業主發現樓板濕度超標，懷疑牆身有滲水問題，房協團隊近日亦抽查大約30個單位，檢測結果全部顯示濕度低於當局的指標值（35%）。

房協總監（項目策劃及管理）張冠華。（資料圖片／何瑞芬攝）

成立特別小組 加強與業主溝通

他亦指，房協已經成立一個由承建商、工程顧問及房協代表組成的特別小組，加強與業主溝通，了解他們的關注及解答疑問。特別小組會繼續約見小業主，跟進單位的執修情況。