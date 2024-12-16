MiC組裝樓樂翹軒I被指滲水質素差　房協稱執修後獲業主回覆滿意

房協首個採用混凝土「組裝合成」建築法（MiC）興建、位於北部都會的資助出售房屋「樂翹軒I」，業主10月底起陸續收樓後，紛紛指出現滲水、樓層移位等問題，更有YouTuber拍片直指「甩漏多不合格」。房協周日（15日）表示，獲悉問題後已安排承建商盡快完成執修，近日陸續獲業主回覆稱對跟進表示滿意，甚至讚揚協助及時有效。



房協透過社交平台表示，不少市民從不同媒體獲知「樂翹軒I」。房協感謝市民關注，已收集及聆聽所有意見。房協強調重視安全及質素，亦明白業主對執修嘅期望，已加強同業主溝通，安排承建商盡快完成執修，協助各位業主順利入伙。

業主讚協助及時且態度負責

對於房協的跟進，業主近日陸續回覆滿意，甚至讚賞「房協團隊提供了及時且有效的協助，讓本人深感房協對業主的關懷與承諾」、「感謝房協團隊在收到信件後，迅速響應，為本人提供了專業的技術支援服務。房協團隊不僅對本人的問題做出了及時回應，還展現了高效的處理能力，充分體現出房協對業主的負責任態度」。

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「樂翹軒I」為房協洪水橋/厦村的專用安置屋邨「樂翹都匯」第一期甲的資助出售房屋項目，樓高27層，提供300個住宅單位，涵蓋一房至三房戶型，項目設有會所和休憩庭園等設施。這亦是首個採用混凝土「組裝合成」建築法（MiC）興建的資助出售房屋項目，施工時間大幅縮短。

YouTuber「HellomateTV黑糯米」拍片「開箱」樂翹軒，發現有樓層移位及滲水等問題，直指「甩漏多不合格」。（影片截圖）

YouTuber拍片指甩漏多 95業主向房協交執漏清單

惟有買家驗樓後不滿造工質素，YouTuber「HellomateTV黑糯米」更拍片「開箱」樂翹軒，發現有樓層移位及滲水等問題，直指「甩漏多不合格」。

房屋協會總監（項目策劃及管理）張冠華本月初接受報章訪問時指，房協已收到95位「樂翹軒I」業主提交的執漏清單，強調「事無大小都會全力協助」，亦重申手工問題與MiC無關。