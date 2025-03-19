賽馬會與香港中旅聯手推動賽馬旅遊　共同研究海島旅遊路線

賽馬會今天（19日）與香港中旅集團簽署備忘錄，聯手推動賽馬旅遊，將馬會的跑馬地馬場、沙田馬場，以及將於2026年開始舉辦常規性賽事的廣州從化馬場，納入中旅的旅遊路線，並推出結合馬匹運動與娛樂的特色旅遊產品，提升賽馬旅遊的知名度， 雙方也將共同研究並豐富現有的海島旅遊路線。



賽馬會客戶策略、體驗及創新事務執行總監侯德洋（前排右）與香港中旅集團副總經理簡易（前排左）代表雙方簽署合作備忘錄，加強在旅遊、體育、文化及青年發展的戰略合作。（馬會提供圖片)

賽馬會今日與香港中旅集團在跑馬地馬場簽署備忘錄，雙方將在旅遊、體育、文化和青年交流方面加強戰略合作，推動粵港澳大灣區旅遊業發展，鞏固香港作為國際旅遊樞紐的地位，同時促進兩地青年發展和交流。馬會表示，與中旅將聚焦賽馬旅遊、文化交流和青年發展，整合資源、優勢互補，合作推動大灣區成為世界級旅遊目的地。

（左起）香港中旅副總經理簡易、中聯辦經濟部副部長郭韶偉、香港中旅董事長王海民、文化體育及旅遊局局長羅淑佩、賽馬會行政總裁應家柏、旅遊發展局主席彭耀佳和賽馬會客戶策略、體驗及創新事務執行總監侯德洋出席儀式。（馬會提供圖片)

根據備忘錄，馬會與中旅的合作內容包括：

1. 雙方將聯手推動賽馬旅遊，將馬會的跑馬地馬場、沙田馬場，以及將於2026年開始舉辦常規性賽事的廣州從化馬場，納入中旅的旅遊路線，並推出結合馬匹運動與娛樂的特色旅遊產品，提升賽馬旅遊的知名度。



2. 雙方加強在旅遊、體育、文化等方面的交流與合作，增強香港和內地省市的人文交流，利用香港「背靠祖國、聯通世界」的優勢，推動香港成為「亞洲盛事之都」，並鞏固大灣區作為世界級馬匹運動和馬產業發展示範區的地位。



3. 雙方合作推出研學團，促進兩地青年交流，推動香港青年積極融入國家發展大局，同時協助內地青年了解香港的發展機遇。



4. 雙方將共同研究並豐富現有的海島旅遊路線。



馬會行政總裁應家柏表示，馬會在國際馬壇的領先地位、世界一流的賽事組織經驗，加上中旅廣泛的旅遊網絡和行業知識，兩者強勢結合，將可共同推動香港與內地在旅遊、體育、文化等方面交流合作。他期待明年起，把香港的世界級賽馬帶到馬會從化馬場，並通過與中旅的合作，讓更多內地訪客欣賞到賽馬運動的獨特魅力。

中旅董事長王海民說，馬會和中旅戰略使命不謀而合，在香港步入由治及興新階段，秉持「無處不旅遊」的新理念，雙方合作的前景更加廣闊。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，很高興看到馬會與中旅攜手推廣具香港特色的旅遊產品，包括賽馬旅遊及海島旅遊，並在旅遊、體育和文化方面加強合作，進一步向外展示香港作為世界級旅遊目的地的魅力，吸引旅客一訪再訪。