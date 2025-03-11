半億六合彩頭獎｜馬會料周四攪珠一注中可得5600萬　即睇五大熱門

六合彩今晚（11日，星期二）攪珠再無人中頭獎，連續六期落空，下期星期四（13日）晚攪珠。截至今晚，多寶累積增至4,600萬元（46,045,336元），馬會預計周四頭獎10元一注獨中，幸運兒可得5,600萬元橫財。



經過今晚攪珠，五大熱門號碼依次為30號、49號、24號、22號及1號；最冷為19號，23及25為次冷及第三冷門號碼。



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六合彩今年由第22至今晚27期，都未有幸運兒中頭獎，因此再累積可觀多寶，增至約4,600萬元。馬會原預計今晚10元一注獨中，幸運兒可獲獨攬4,600萬元，不過再次落空，預測周四如有幸運兒出現，可得5,600萬元。

六合彩近6期攪珠結果。（馬會網頁截圖）

30號欠3次就攪出500次 1號升至第五熱門

截至今晚攪珠，最旺號碼為30號，由2002年7月轉為49個號碼球以來，共攪出497次；其次為49號，累計攪出了488次；24號以483次成第三熱門號碼。另有五號碼頭攪出470至479次，由最多至最少依次為22號（479次）、1號（476次）、13號（474次）、10號（472次）及7號（471次）。

六合彩各號碼攪出次數。（馬會網頁截圖）

冷中之冷19號是唯一出現少於420次號碼

至於冷門號碼，19號為冷中之冷，累計攪出413次，是唯一出現少於420次的號碼；其次為23及25號，各分別出現424次及426次；41號為第四冷門，攪出427次。

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